Arnold Schwarzenegger: “He cruzado la línea varias veces con las mujeres”

Arnold Schwarzenegger ha admitido públicamente que cruzó la línea varias veces con las mujeres en el pasado. El actor y exgobernador republicano de California, que fue acusado por acoso por varias mujeres en 2003, en plena campaña electoral, confiesa en una entrevista a la revista Men’s Health que fue el primero en reconocer su error y pedir perdón por ello. “Me siento mal por eso y me disculpo”, dice el intérprete de Terminator, que reconoce, además, que si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría su conducta a las mujeres que han pasado por su vida.

Schwarzenegger, de 71 años, destaca también en la revista que cuando se convirtió en gobernador impuso que se impartieran cursos de prevención de acoso sexual. “Quería asegurarme de que nadie, incluyéndome a mí, cometiera ese error. Por eso tomamos cursos sobre acoso sexual, para tener una comprensión clara, desde un punto de vista legal y también desde un punto de vista de comportamiento regular, de lo que es correcto y aceptado y de lo que no”.

Aunque el actor ahora admite sus errores, no es la primera vez que se pronuncia sobre dichas acusaciones. Cuando se postulaba a gobernador de California hace 15 años, The Angeles Times publicó un extenso artículo donde seis mujeres acusaban al intérprete de acoso sexual. Entonces, Schwarzenegger se disculpó por su “mal comportamiento” en ese momento, pero se defendió asegurando que “la mayor parte de las acusaciones no eran ciertas”.

Estas acusaciones de acoso son una etapa más de la vida del culturista y expolítico republicano que hizo de su matrimonio un auténtico culebrón. El actor y la periodista María Shriver, sobrina del expresidente Kennedy, estuvieron casados durante 25 años y tuvieron cuatro hijos, pero su matrimonio llegó a su fin en 2011, cuando Shriver solicitó su divorcio tras descubrir que la estrella de origen austriaco había concebido un hijo ilegítimo junto al ama de llaves de la casa en la que vivía el matrimonio. Schwarzenegger tardó en reconocer su infidelidad, pero contó todos los detalles en sus memorias, publicadas en 2012.

El actor estuvo 13 años negando la paternidad a su hijo extramatrimonial, pero desde hace ya un tiempo, Schwarzenegger presume en las redes sociales de su buena relación, de su parecido físico y de que el joven Joseph Baena, de 21 años, sigue los pasos de su padre en el mundo del culturismo.