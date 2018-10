Lectura ICON recomendada: ‘Cara de pan’, de Sara Mesa

Cara de pan

Sara Mesa

(Anagrama)

¿Por qué todo lo que hace esta mujer tan fabulosa parecen cuentos? Pues básicamente, porque en estas 137 páginas no sobra ni una frase, ni una imagen es redundante, ni una metáfora es vacua. Todo lleva a algún sitio y, como en casi todas sus obras precedentes, ese sitio es tan fabuloso como incómodo. Cuando lo leí, me pasé medio libro pensando en que esta relación entre niña y viejo iba a convertirse en Lolita en cualquier momento y fabulé sobre cómo se iba a liar en Twitter… Pero no es así. Es un libro sobre los estereotipos, sobre lo que nos pide la sociedad que seamos y no somos o no queremos ser, sobre pájaros e incluso sobre Nina Simone. Ya, ya. Pero tiene un punto inquietante que empareja ambas obras. Eso sí, y ahí está lo mejor de la relación y de la novela misma, que, como el apodo que le pone el viejo a la niña, Casi, está llena de maravillosos casis, que son lo mejor de la vida.

