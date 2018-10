Cuando escucho que tal o cual vídeo se ha vuelto viral en Internet trato de ver su contenido para intentar comprender por qué le puede interesar a tanta gente, y, una vez tras otra, me llevo una gran decepción. No es posible que estemos abandonando el hábito de leer para enfocar nuestra atención en unas pocas secuencias de imágenes que, en muchos casos, no son otra cosa que verdaderas patochadas. Y me pregunto, alarmado, si nos estamos infantilizando o, lo que es mucho peor, idiotizando.

José Enrique Magdaleno de Frutos. Cuéllar (Segovia)

