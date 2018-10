La batalla sin piedad entre el ‘influencer’ bienintencionado y la web feminista que lo desenmascaró

31 de julio de 2017. Un hombre llamado Robbie Tripp cuelga una foto en la playa con su esposa Sarah. En el texto que acompaña a la imagen se puede leer: “Amo a esta mujer y su cuerpo curvilíneo. Cuando era adolescente a menudo mis amigos se burlaban de mí por mi atracción por las chicas más grandes, las que eran más bajas y voluptuosas, esas que el tío normal y básico llamaría ‘fofas’ e incluso ‘gordas’. Después, cuando me convertí en un hombre y empecé a instruirme en asuntos como el feminismo y cómo los medios marginalizan a las mujeres retratándolas con un patrón de belleza delgado y alto, me di cuenta de cuántos hombres se han tragado esa mentira".

"Para mí", continúa Tripp, "no hay nada más sexi que esta mujer de aquí: muslos anchos, culo grande… Su forma y talla no es la que aparecerá en la portada de Cosmopolitan, pero es la que aparece en mi vida y en mi corazón. […] Tíos, reconsiderad lo que la sociedad os ha dicho que debéis desear. Una mujer de verdad no es una estrella del porno ni una maniquí ni un personaje de película. […] Chicas, no os engañéis pensando que tenéis que seguir un patrón para ser amadas y apreciadas. Hay un tío ahí fuera que va a celebraros exactamente por lo que sois, alguien que os querrá igual que yo quiero a mi Sarah”.

La foto se hizo rápidamente viral en los primeros días de agosto. Atesora casi 45.000 likes en Instagram. La famosa web BuzzFeed de EE UU le dedicó un artículo en el que aplaudía a la pareja. “La gente está aplaudiendo a este hombre que celebra las curvas de su mujer en Internet”, titulaba.

No todo fueron celebraciones. La web femenina Babe.net (famosa por haber publicado el célebre artículo en el que una mujer contaba una cita con Aziz Ansari en la que sintió que el creador e intérprete de Master of none la había forzado) condenó a Robbie y su foto con un titular demoledor: “Nuestros estándares son tan bajos que estamos celebrando que un hombre esté atraído por su esposa”.

La guerra empezó a caldearse el 13 de septiembre, cuando Babe.net publicó un artículo titulado “¡Sorpresa! ¡Resulta que el tío con la esposa curvilínea es superracista!”

¿Qué molestaba a Una Dabiero, la mujer que escribió aquel primer artículo de Babe.net sobre Tripp? Dabiero acusa a Tripp de centrar el discurso sobre su esposa en sí mismo y en las burlas que sufrió porque le gustaban las chicas grandes, de resaltar como especial un tipo de cuerpo que tienen muchísimas mujeres y de finalizar su texto con una llamada a encontrar un hombre que las acepte. “Robbie”, finalizaba el texto, “no es inspirador que ames a tu bella esposa. No importa qué tipo de cuerpo tenga. Es condescendiente que no consideres obvio que ella merece amor y sientas la necesidad de transmitir lo guay que eres porque te gustan las mujeres gruesas”.

El debate era igualado y calmado hasta aquí. Pero, entonces, en subsiguientes publicaciones de su cuenta de Instagram, Robbie Tripp empezó a darle la razón a la articulista de Babe.net. En una foto en la playa en la que Robbie hace el símbolo de la fortuna con sus dedos al lado del culo de Sarah (también influencer y que triplica el número de seguidores de su marido), escribió: “La gente mira a Sara allá donde vamos. Me doy cuenta constantemente. […] Y yo estoy orgulloso. Orgulloso de llamar a esta impresionante mujer mi esposa. Orgulloso de que sea el que se la lleva a casa cada noche. Orgulloso de que haya elegido tomar mi apellido. A veces, cuando salimos y veo que triunfa con uno de sus conjuntos, tengo que contenerme para no gritar: '¡Esta es la señora Tripp y es mía!’. […] Hace tiempo le prometí que haría lo que fuese por su felicidad. Así que aunque sea un bolso de marca o prepararte un baño tras un largo día de sesiones de fotos, yo te lo hago, cara de muñeca”.

En otra imagen de su esposa en bañador (ella siempre sale en bañador, él casi nunca), Tripp afirmó: “Consejo de Tripp número uno: cásate con una chica curvilínea y te llevarás una modelo pin-up, una gran cocinera, una diosa de la sensualidad y la almohada más confortable, todo en uno”.

Un nuevo artículo de Babe.net, titulado 'El tío con la esposa curvilínea vuelve con sus mierdas y desesperado por ser viral otra vez', el autor, Harry Shuckman. denunció que junto a todas estas imágenes de su esposa en biquini había contenidos patrocinados. “[Robbie Tripp] está ganando dinero gracias al culo de ella”, escribió. Según Shuckman, las continuas fotos de su mujer y esas palabras que rayan en lo posesivo le habían valido estancias gratis en hoteles de cinco estrellas, billetes gratis en aerolíneas, ropa, alcohol y safaris. Y más: Robbie Tripp ha empezado a dar charlas motivaciones, ha publicado artículos en medios y se ha autopublicado un libro. Y qué libro. Pero a él llegaremos más tarde.

La guerra empezó a caldearse hace menos de un mes: el 13 de septiembre, Babe.net publicó un artículo titulado '¡Sorpresa! ¡Resulta que el tío con la esposa curvilínea es superracista!'. En él aparecían varias imágenes antiguas del Instagram de Robbie Tripp que contenían términos o hashtags como “nijja” (una variante del término despectivo “negrata”), “un montón de gente negra”, “Willie es tan negro”, “todo el mundo es mexicano o negro” o “trae a un niño negro a clase”. Según la noticia, Tripp editó todos esos textos para eliminar esas referencias, pero era demasiado tarde: Babe.bet había publicado ya las capturas.

Robbie Tripp comunicó a la web Babe.net que estaba considerando emprender acciones legales “por difamación, tergiversación y violación de los derechos de autor” y critica también “un patrón de hostigamiento dirigido a mí y a mi reputación"

El 18 de ese mismo mes, Babe daba el golpe definitivo que molestó a Tripp: comparó su libro autoeditado, Create Rebellion ('Crea una rebelión') con El manifiesto del Unabomber. ¿Quién es Unabomber? Es Theodore Kaczynski, filósofo anarquista que envió varias cartas bombas a universidades y aerolíneas y acabó con la vida de tres personas e hirió a otras 23. En 1995 envió una carta a The New York Times prometiendo que acabaría con sus actividades si publicaban un artículo suyo de 30.000 palabras. Este artículo, llamado La sociedad industrial y su futuro, es conocido como El manifiesto del Unabomber.

“Lo primero que debes saber sobre el libro del tío con la esposa curvilínea es que su libro es igualito al manifiesto de Unabomber”, se lee en el artículo de Babe.net. “¡No es una broma! Es una perorata incomprensible, un panfleto impenetrable y aterrador que critica a sus enemigos y alaba su propio talento superior. […] La forma en que se percibe es bastante clara: él se ve a sí mismo como un genio al nivel de Cristo, cuyas venas bombean creatividad pura, mientras todos los demás son leprosos que apestan a complacencia y prostitución”.

La semana pasada, Robbie Tripp comunicó a la web Babe.net que estaba considerando emprender acciones legales “por difamación, tergiversación y violación de los derechos de autor” y critica también “un patrón de hostigamiento dirigido a mí y a mi reputación a través de una serie de artículos escritos por un tal Harry Shukman”. Babe.net se mantiene en sus trece y ha declarado que “el Congreso no debería legislar para prevenir que digamos que un libro estúpido es una basura”. Buzzfeed, que el verano pasado ensalzó a Tripp como un nuevo tipo de marido ideal, ha llamado a este enfrentamiento "la batalla legal del siglo".

No es la batalla legal del siglo, y tal vez en Buzzfeed están haciendo uso de la misma retórica plástica y grandilocuente que Tripp y Sarah utilizan en todas sus imágenes y que Babe.net critica con humor. Pero no es una retórica que solo usen Tripp y Sarah: es la forma de hablar de toda una generación de influencers que comercializan con su imagen a través de lo inspiracional. La batalla es en realidad vieja: se da entre el influencer de éxito que atesora cada día más seguidores, más patrocinadores y más productos gratuitos, y entre el espectador asombrado ante su éxito y que no comprende cómo ese discurso vacío conquista a decenas de miles de personas.

Robbie Tripp y Sarah no tienen nada de especial: hay miles de personas en las redes sociales que ocupan un nicho susceptible de dar beneficios económicos, ya sean millennials con discursos mesiánicos dispuestos a llenar teatros o chicas curvilíneas que promocionan cadenas de tallas grandes. Tampoco tiene nada de especial mirar a este tipo de personas con desdén: es muy fácil catalogarlos como cabezahuecas en un entorno artificioso y escenificado, pero más complicado (e interesante) analizar por qué tienen tanto éxito y por qué lo tienen ahora.

Sí es especial y reseñable la lucha entre Robbie y Babe.net: su batalla dialéctica no solo habla del feminismo de cartón piedra, de la autoaceptación a través del filtro de Instagram y de si la crítica salvaje de un comportamiento o un artefacto cultural es hostigamiento o libertad de prensa, sino de la inestable idea del éxito en el siglo XXI y en una generación demasiado expuesta al ruido. Robbie y Sarah ganan mucho dinero y viajan alrededor del mundo haciéndose fotos, pero bastó una web pequeña y unas cuantas observaciones ácidas para que ambos se pusiesen muy, muy nerviosos.

