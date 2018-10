Chris Hemsworth se siente “asqueroso” por ser tan rico

El actor Chris Hemsworth (Melbourne, 1983) es, probablemente, la estrella de Hollywood con una imagen más inmaculada. Es complicado encontrar a alguien a quien la estrella de Thor no le caiga bien o una entrevista donde diga algo incorrecto. De hecho, difícil un titular suyo en el que no comunique algo directamente adorable.

“Recuerdo que ahorré para una tabla de surf cuando era joven. Costaba unos 500 euros y estuve ahorrando un año entero con ayuda de mi padre. Ni siquiera quería practicar surf con ella porque tenía miedo de estropearla"

Esta imagen de hijo, padre, esposo y profesional responsable toma de nuevo forma en una entrevista de portada que ha concedido a la publicación masculina GQ Australia. En ella se sincera sobre cómo quiere educar a sus hijos Sasha y Tristan (gemelos de cuatro años) e India Rose (de 6), que tiene con la actriz española Elsa Pataky (Madrid, 1978). Y le preocupa especialmente que influya negativamente en ellos el hecho de que Chris y su esposa Elsa llevan una vida privilegiada y económicamente desahogada.

“Una vez que empiezas a conseguir trabajos, te preguntas si tu único objetivo es ser famoso. ¿O es solo para ganar dinero? ¿O igual se trata de desarrollarte artísticamente? He llegado a un punto en el que debo ser sincero conmigo mismo. La verdad es esta: aunque me atrajeron muchas cosas de la interpretación, una de ellas era definitivamente financiera”. Es llamativo que una estrella de Hollywood, acostumbrados como estamos a oír cómo hablan de arte e inspiración cada vez que estrenan una película, admita que el dinero fue uno de los motivos que le llevó a probar suerte en el cine. Pero por si alguien está a punto de dejar de pensar en Chris como el hombre perfecto y empezar a verlo como una estrella sedienta de dinero, ahora llega la segunda parte: “No quería estar sin un duro, como estuvimos muchos años mientras crecía. Quería poder cuidar de mis padres y de mi familia”. Ahí está de nuevo Thor.

Eso sí, la enorme fortuna que ha logrado con su trabajo le ha llevado a hacer la confesión más interesante del reportaje: “Me siento asqueroso por ello”, afirma respecto a su riqueza. “Recuerdo que ahorré para una tabla de surf cuando era joven. Costaba unos 500 euros y estuve ahorrando un año entero con ayuda de mi padre. Ni siquiera quería practicar surf con ella porque tenía miedo de estropearla. Eso me enseñó muchas cosas sobre apreciar lo que tienes y trabajar duro para conseguir algo. Cuando pienso en mis hijos, no quiero que pierdan eso. Elsa y yo hablamos mucho sobre cómo inculcar el aprecio y el respeto por las cosas. No quiero que mis hijos se sientan privilegiados de ningún modo. El hecho de que tengamos dinero y sus padres sean famosos, de que de alguna manera ellos son especiales, me da mucho miedo porque yo crecí sin un centavo”.

Un discurso inspirador y lleno de sentido, pero no sabemos cómo será aplicable a vivir en la nueva mansión que Hemsworth y su esposa se está construyendo en Byron Bay (Australia), que ha sido comparada con un centro comercial o con un aeropuerto.

