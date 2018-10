Carlota Corredera: “Ya está bien de presionar tanto a las mujeres sobre si tenemos o no hijos”

La presentadora Carlota Corredera ha explicado este martes en Sálvame los motivos de su ausencia de la pantalla durante los últimos días. El pasado 27 de julio, en una revisión ginecológica rutinaria, le detectaron un quiste de 11 centímetros que había que extirpar para examinarlo y saber qué carácter tenía. El 20 de septiembre se lo quitaron en la Fundación Jiménez Díaz, el mismo centro en el que operaron de un cáncer de mama a su compañera y amiga Terelu Campos. La operación, que se realizó mediante laparoscopia, salió muy bien, y los resultados de los análisis fueron completamente tranquilizadores. "Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia todos los que la cuidaron y apoyaron en el centro en esos difíciles momentos", dijo la presentadora visiblemente emocionada

Corredera ha dado las gracias a los compañeros que conocían los motivos de su ausencia por haber guardado el secreto. A los que no lo sabían les ha dicho: "No me apetecía hablar de este tema y espero que lo entendáis".

Carlota Corredera, en la presentación de su libro. GTRESONLINE

Durante su intervención Corredera también ha hecho una reivindicación en favor de las mujeres: " A raíz de este quiste, de los cambios que podemos tener en nuestro cuerpo, es verdad que tenía cierta barriguita, he tenido que leer muchas cosas en las redes. No he estado embarazada, no lo estoy, y ya está bien de presionar tanto a las mujeres si tenemos o no hijos. Dejemos de preguntar a las mujeres que tienen hijos sobre si van a tener más o si no tienen, si van a tenerlos, basta ya".

También ha recordado la necesidad de que todas las mujeres se sometan a revisiones periódicas.

