Spike Lee, el director negro que se hizo un hueco en el demasiado blanco Hollywood, protagoniza nuestra portada de octubre

Nos reunimos con Spike Lee (EE.UU., 1957) en Londres para hablar de su nueva película Infiltrado en el KKKlan, una cinta que parece la adecuada para estos tiempos tan inadecuados. La expectación es enorme. Más de lo normal, incluso para alguien como él. El pasado verano la película copó los titulares después de estrenarse en Cannes y de llevarse el Premio del Jurado. Sin embargo, durante los últimos tiempos las aguas no han estado tranquilas para Lee. Sus ocasionales arrebatos de sinceridad y sus sonadas broncas con otros directores han amenazado con eclipsar su obra creativa. "Ahora soy más sabio, así que no estoy en posición de decirle a otros artistas lo que tienen que hacer", explica el director de cine que protagoniza la portada de nuestro nuevo número, gratis con EL PAÍS el sábado 6 de octubre y a la venta el resto del mes por 3,5 euros.

Y de una estrella de Hollywood saltamos a una exmusa del postdestape que iba a los rodajes con un bote de mayonesa Calvé y sobrecitos de mermelada de melocotón. Al haber empezado en la interpretación con 13 años, Maribel Verdú (Madrid, 1970), asegura, ha hecho todo en el cine antes que en la vida. Desde hacer el amor hasta fumar o probar las drogas. "Y eso que en la vida real he hecho prácticamente de todo", asegura la actriz en el nuevo número de ICON, donde también hablamos con la actriz y cantante Najwa Nimri (Pamplona, 1972). En ninguna película se ha visto a la actriz tan entusiasmada como en la habitación donde es fotografiada en exclusiva. Acaba de cortarse y teñirse el pelo ella misma en su casa con la única ayuda de un tutorial de YouTube. Recuerda que para Quién te cantará el director Carlos Vermut descartó para Najwa dos pelucas de 9.000 euros cada una para quedarse con "una del chino" de 30 euros. "Me sentí como la criatura de Frankenstein, aunque bellísima porque me miraba él. Mi trabajo ha consistido en entender su mundo interior". La actriz asegura que esta es su película favorita de toda su filmografía.

Además, este mes hablamos de la saga más mediática de la última década. En 2007, las Kardashian no fueron las primeras en exponer su vida mediante la telerrealidad (ese mérito es de los Osbourne), pero sí las que han generado, a lo largo de 13 temporadas, más giros de guion, más cobertura mediática y más influencia en el primer mundo. Su anexión en 2013 al reino del arte mediante el enlace de la heredera al trono con Kanye West no se tradujo en la suma de sus relevancias individuales sino en una supernova exponencial. Porque la cultura pop es la política del siglo XXI. Y este es el mundo de Kim y Kanye, o Kimye. Nosotros solo vivimos en él.

Los actores Luis Tosar y Ricardo Darín, el diseñador Dries Van Noten y el arquitecto Norman Foster, entre otros, te esperan en nuestro número de octubre. Todo en la misma revista. Desde este sábado, en el quiosco.

