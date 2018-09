Chris Noth, Mr. Big en ‘Sexo en Nueva York’, muestra su envidiable figura a los 63

El actor Chris Noth (Wisconsin, 1954) se ha convertido en uno de los improbables sex symbols de este 2018 gracias a las instantáneas que cuelga en su Instagram y en las que demuestra que a sus 63 años tiene un físico digno de un treintañero. Y decimos improbable porque Noth se convirtió en un ídolo erótico para muchas mujeres hace ya 20 años, cuando empezó a interpretar a Mr. Big en Sexo en Nueva York. Big era el novio casi perfecto: rico, apuesto, divertido y buen amante. El único problema era una fobia al compromiso que dejaba en chiste a la de Leonardo DiCaprio.

Mr. Big se convirtió en un hombre deseado por mujeres de todo el mundo sin tener un cuerpo musculoso (en la serie, ese mérito era para otros actores). Sin embargo, 20 años después de comenzar la serie y doce después de la última película de la saga, el actor se ha pasado un 2018 de lo más activo en el gimnasio, tal vez debido a su última serie Gone, donde interpreta a un agente del FBI.

El pasado julio Noth compartió una foto en la que lucía un brazo digno de admiración marcando un buen bíceps. Entre los comentarios de sus seguidores y seguidoras (“Cuanto más años, más guapo” o “Me inspiras para que yo también vaya al gimnasio”) apareció uno de su mismísima novia en la ficción: Sarah Jessica Parker. “¡Todavía estás guapo!”, le escribió. Los seguidores de la saga televisiva y cinematográfica, claro, no tardaron en hacerse ilusiones con la posibilidad de verlos juntos en una nueva película.

Pero no ocurrirá. Noth declaró en 2017 que no tenía interés en volver a Sexo en Nueva York: “No creo que me quede nada que decir con el personaje. Quiero contar otras historias”. El actor se une así a Kim Cattrall –que dio vida a Samantha– en la lista de intérpretes de la serie que no tienen interés en volver a participar en una película.

En otras imágenes, Noah aparece ejercitando los bíceps con una pesadísima barra (y siguiendo los órdenes de la entrenadora Sahmura Gonzalez, de la que dice “¿Quién necesita a un entrenador masculino cuando tienes a Sahmura? ¿Por qué me tortura tanto?”. El actor es uno de esos privilegiados que mantiene un físico espectacular pasados los sesenta, como Jeff Goldblum o Bruce Springsteen. Este pasado verano reveló a OK Magazine que ganó mucho peso cuando engordó para un papel teatral en Broadway y decidió ponerse en forma caminando, haciendo yoga y pasándose a una dieta vegetariana. “El yoga me resulta duro, pero empiezas a ver sus efectos cuando lo haces de forma constante. Preferiría estar jugando al baloncesto, la verdad”.

Está claro que ahora prefiere combinar el yoga con ejercicios de máquinas en el gimnasio para lograr esos brazos que luce en Instagram. Una cuenta de Instagram de la que, por cierto, no podemos irnos sin fijarnos en esta foto de su juventud en la que luce melenas a lo Jesucristo Superstar y es carne de meme. Mr Big, quién te ha visto y quién te ve.

