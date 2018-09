El fiscal eleva a 20 meses su petición de cárcel para Ángel Garó por agredir a su expareja

Ángel Garó ha abandonado durante unas horas la casa de Gran Hermano VIP para ser juzgado por una presunta agresión a quien era su compañero sentimental en mayo de 2017, en el domicilio que el humorista tiene en el centro de Málaga. El ahora concursante ha entrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia de esta ciudad enfrentándose a una petición de la fiscalía de nueve meses de prisión y, tras la vista oral, ha salido para recluirse de nuevo en el programa de Telecinco con una solicitud del Ministerio Público de 20 meses de cárcel. El cómico ha negado que agrediera y tirara por las escaleras a quien era su pareja. La presunta víctima, por su parte, ha insistido en que sí lo hizo.

Garó ha llegado a la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 5 de Málaga con unos auriculares puestos, para intentar aislarse de los medios y del entorno porque las normas del reality en el que participa le impiden recibir información del exterior. La fiscalía ha elevado la petición de condena al cambiar el delito del que acusa al cómico, que tiene 53 años. Inicialmente le imputaba violencia doméstica y, en sus conclusiones finales, ha optado por un cargo de lesiones, con el agravante de parentesco. La acusación particular ha calificado los hechos de la misma forma y la defensa ha pedido la absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Cada parte ha mantenido su versión de lo ocurrido. Supuesto agresor y víctima se han cruzado por los pasillos del edificio judicial, pero apenas se han mirado. Darío, la expareja del humorista, ha declarado ante el juez detrás de un biombo. El episodio que se ha juzgado sucedió la madrugada del 24 de mayo de 2017 en el domicilio que Garó tiene en el centro de Málaga. El cómico reunió esa noche a un grupo de amigos en su casa para tomar algo, tras participar en una gala benéfica en el Teatro Cervantes, y durante la velada hubo varias discusiones entre ambos.

El humorista Ángel Garo en 2016 junto a su entonces pareja Darío Albelaira. G3online

Hasta ahí ambas partes están de acuerdo, pero el relato de lo que pasó a continuación difiere según quien lo cuente. Garó, que ha tenido palabras muy gruesas contra su expareja (lo ha tachado de “celoso patológico” y ha dicho que se medicaba y que esa noche tomó cocaína), ha explicado que pidió a su expareja que se fuera a su apartamento a dormir por los continuos rifirrafes que tenían. Darío se fue, pero regresó porque se había dejado las llaves de su casa. El humorista estaba en ese momento con una amiga y le tiró las llaves por la ventana. Pero la supuesta víctima entró en la casa otra vez, discutieron de nuevo y se marchó definitivamente.

Darío ha relatado que Garó estuvo insultándolo toda la noche y que él decidió irse. El humorista lo habría agarrado por el brazo para que no lo hiciera, pero se zafó y se marchó. Regresó a por las llaves y ahí fue cuando supuestamente ocurrió la agresión, versión que asume la fiscalía. Cuando se iba de nuevo a la calle, se entabló un forcejeo entre ambos y Darío cayó por las escaleras. “Me empujó”, ha subrayado. El parte de lesiones indica que tenía policontusiones y un esguince de tobillo.

Garó ha hecho uso de su derecho a la última palabra. "Es una persona a la que he cuidado, que vivía en la calle, que he intentado educar y refinar”, ha dicho sobre su expareja. “Prometo no volver a hacerlo”, ha concluido.