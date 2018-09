7

A mantener las axilas limpias

Tanto en el caso de las niñas como en el de los niños, el olor fuerte en las axilas suele aparecer a partir de los 8 años, explican las pediatras del Hospital Universitario Sanitas la Zarzuela.

Las normas de higiene a seguir son una ducha diaria, utilizar ropa de algodón y, si el olor es fuerte, inculcar el uso de desodorante, en especial tras practicar deporte. Aunque, aclaran, "es importante saber que el desodorante no impida la sudoración, pero que sí evite que crezcan las bacterias que causan el mal olor". Las expertas recomiendan optar por aquellos en formato de barra o crema con PH neutro e hipoalergénico. Es decir, "que no contengan parabenos, aromas, alcohol ni aluminio", aclara Arias. No se recomienda el uso de antitranspirantes porque podrían resultar agresivos, dado que los niños tienen la piel más sensible.