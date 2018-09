¿Te odian? Presume de ello

"The more hate you wear, the less you care" (Cuanto más odio llevas encima, menos te importa). El eslogan de Ha(u)te Couture (un juego de palabras que convierte la Alta Costura en "costura de odio"), la nueva colección de la firma italiana Diesel, pone sobre la mesa uno de las caras B del desarrollo tecnológico: las nuevas plataformas digitales ofrecen un territorio de libre expresión, pero también sacan a la superficie corrientes de odio disimuladas en el mundo offline. En tiempos de inmediatez y de anonimato en las redes, el odio campa a sus anchas. Y el equipo creativo de Diesel, en lugar de ocultarlo, ha decido emplear todo ese odio como una herramienta de eso que hoy se llama "empoderamiento".

La colección, ya disponible en tiendas Diesel seleccionadas y en la tienda online de la firma, es también una colaboración con algunas de las celebridades globales que más odio han recibido a través de las redes. Todas ellas han seleccionado algunos de los insultos más punzantes que les han dedicado, y Diesel las ha transformado en prendas que ahora lucen con orgullo. Por ejemplo, la influencer Bella Thorne, a quien llamaron "zorra". O Gucci Mane, que recibió el apelativo de "impostor". Tommy Dorfman ha sido víctima de la homofobia, y ahora luce la palabra "maricón" en la campaña, junto a Nicki Minaj, Yovana Ventura o Barbie Ferreira en el video de la campaña, una denuncia cáustica y pop del discurso del odio en las redes.

Diesel ha decido emplear el odio como una herramienta de empoderamiento.

La clave está en el poder subversivo de la gran arma retórica millennial: la ironía. "Cuanto más expones el odio que recibes, mezclándolo con ironía e irreverencia, menos poderoso se vuelve", explican los responsables de la firma. La colección, que imprime estos mensajes sobre prendas urbanas y eminentemente juveniles, tiene asimismo una finalidad social: los beneficios de la venta de prendas irán a parar a un donativo a favor de los programas contra el acoso y el ciberacoso.

