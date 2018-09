El nuevo videoclip de Cher en el que no sale Cher

Modelos, actrices e incluso una chica Disney, además de Runner, la célebre hija de Bruce Willis y Demi Moore, protagonizan el nuevo videoclip de Cher para 'S.O.S.', una de las célebres canciones del grupo ABBA. Ella, sin embargo, ha decidido no aparecer en él, algo sobre lo que todavía no se ha manifestado. Ayer en Twitter lo único que confesaba es que ha estado muy ocupada. "He estado ensayando y superando el jet lag. Bob [Makie] ha hecho nuevos trajes", contaba. Quizá por eso, ha confiado en 13 mujeres famosas en Estados Unidos para recrear el videoclip que la banda sueca lanzó en 1975 para la misma canción.

La modelo y cineasta Destiny Anderson es el hilo conductor de esta críptica historia, dirigida por Jake Wilson, con una estética de anuncio publicitario de moda. Junto a ella están Rumer Willis, la cómica y actriz Sabrina Jalees, las modelos Vivien James y Lyauna Augmon, la cantante australiana Betty Who y las actrices Sas Goldberg, Lauren Weedman y Trace Lysette, una de las primeras mujeres transgénero que apareció como persona no trans en la televisión estadounidense. También aparece la dominicana Aimee Carrero, que pone voz a Elena de Avalor, una princesa de ascendencia hispana de Disney Channel, entre otras féminas que reivindican a través de su trabajo superan los estereotipos femeninos.

A sus 72 años, Cher ha pasado las últimas semanas promocionando la película Mamma Mia! Una y otra vez (secuela de la cinta musical Mamma Mia!) y su próximo álbum de estudio Dancing Queen en el que adapta 10 temas de ABBA y que se publica el 28 de septiembre. La diva ya ha anunciado que saldrá a la carretera en 2019 con su gira Here We Go Again Tour. Por ahora solo ha dado fechas para Estados Unidos.