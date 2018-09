Don Juan Carlos apoya a su sobrina María Zurita y apadrina a su hijo

Maria Zurita, hija de Margarita de Borbón y Carlos Zurita, bautizó el lunes a última hora de la tarde a su hijo Carlos, un niño nacido prematuramente y que ya tiene casi cinco meses. La que es por tanto prima del Rey Felipe y sobrina del Rey Juan Carlos se convertía así en madre soltera gracias a una gestación que se produjo por inseminación artificial. María Zurita informó a los Reyes de su deseo antes de comenzar el tratamiento para quedarse embarazada. Toda la familia Borbón apoyó su decisión y el rey Juan Carlos no solo lo hizo en privado, también en público. Por eso se ha convertido en uno de los padrinos de su sobrino nieto .

El embarazo de María Zurita, de 42 años, se conoció el pasado mes de noviembrey ella misma confirmó que afrontaba la maternidad en solitario tras haber recurrido a una inseminación artificial. La prima más divertida y desconocida del rey Felipe VI se había preparado cuidadosamente durante casi un año antes de quedarse embarazada y, según algunos de sus numerosos amigos, durante los últimos meses llevaba una vida muy tranquila y cuidada mucho su alimentación para que todo fuera bien de cara a al parto de ese hijo tan deseado que la hacía "absolutamente feliz"

ampliar foto María Zurita con su hijo Carlos por las calles de Madrid, el pasado fin de semana. gtresonline

En una entrevista a la revista ¡Hola!, aportó detalles sobre su maternidad. “La verdad es que no he echado de menos una pareja”, decía Zurita, “porque estoy tan arropada por amigos y familia que no me ha hecho falta nada más”. Y en referencia a como le explicará a su hijo, que se llama Carlos, el método utilizado para su concepción, contesta: “Se lo diré con toda la sinceridad y naturalidad del mundo. Hoy en día, hay muchos tipos de familias, gracias a Dios, y este es un modelo más de los muchos que existen”.

María Zurita es, a juicio de sus amigos que son muy numerosos y de procedencias muy variadas, una mujer "disfrutona, franca, nada cursi y que no esconde sus opiniones". Con la misma frescura de la que hablan quienes la conocen se lanzó a su embarazo en solitario porque no quería perderse la experiencia de ser madre por el simple hecho de no haber encontrado a la pareja adecuada. Una gestación, bienvenida por su familia, pero que ha roto una regla no escrita de las tradiciones monárquicas, ya que es la primera vez que se produce un embarazo por inseminación artificial en la familia del Rey en España.

Al bautizo, celebrado en la urbanización Puerta de Hierro, acudieron un centenar de familiares y amigos entre ellos los presentadores Jesús Vázquez, Susana Griso, el torero Enrique Ponce y su esposa Paloma Cuevas.

