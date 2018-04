María Zurita, madre a los siete meses y medio de gestación

María Zurita, hija de la infanta Margarita —hermana pequeña del Rey emérito— y del médico Carlos Zurita, ha dado a luz a un niño a los siete meses y medio de embarazo. El parto, que comenzó de forma sorpresiva mientras Zurita se encontraba con unas amigas, se ha producido antes de la fecha prevista, a finales de mayo, pero tanto el niño como la madre se encuentran bien.

El embarazo de María Zurita, de 42 años, se conoció el pasado mes de noviembre y ella misma confirmó que afrontaba la maternidad en solitario tras haber recurrido a una inseminación artificial. La prima más divertida y desconocida del rey Felipe VI se había preparado cuidadosamente durante casi un año antes de quedarse embarazada y, según algunos de sus numerosos amigos, durante los últimos meses llevaba una vida muy tranquila y cuidada mucho su alimentación para que todo fuera bien de cara al parto de ese hijo tan deseado que la hacía "absolutamente feliz".

El niño, del que todavía no se sabe nada más pero sí que se encuentra en buen estado a pesar de haber nacido casi mes y medio antes de las 40 semanas, es el primer nieto de los duques de Soria, en cuyo domicilio volvió a vivir su hija María, cuando la infanta Margarita sufrió un problema de salud a finales de 2013. Ella, que siente adoración por sus padres, quería estar cerca para ayudar en todo lo posible a su familia. Su madre, que es invidente de nacimiento aunque nunca ha convertido su discapacidad en un impedimento para llevar una vida normal y muy creativa, está en silla de ruedas desde entonces pero muy recuperada. En el domicilio familiar también vive su hermano mayor Alfonso, de 44 años, que estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, trabaja en Investigación de Análisis Económicos y Sociales en OHL y sigue soltero como su hermana.

María Zurita es, a juicio de sus amigos que son muy numerosos y de procedencias muy variadas, una mujer "disfrutona, franca, nada cursi y que no esconde sus opiniones". Con la misma frescura de la que hablan quienes la conocen se lanzó a su embarazo en solitario porque no quería perderse la experiencia de ser madre por el simple hecho de no haber encontrado a la pareja adecuada. Una gestación, bienvenida por su familia, pero que ha roto una regla no escrita de las tradiciones monárquicas, ya que es la primera vez que se produce un embarazo por inseminación artificial en la familia del Rey en España.

"A estas alturas de su vida está de vuelta de lo que piensen de ella, es valiente, curiosa, tiene un sentido del humor irónico y como toda persona inteligente es muy receptiva a todo lo nuevo, sean personas, tendencias, lugares o adelantos científicos”, confesaba hace días uno de sus amigos a este periódico. Pese a su simpatía y falta de convencionalismos, María Zurita tiene muy claro a qué familia pertenece y asume las responsabilidades que ello conlleva. "Es una mujer de su tiempo y es ejemplar", afirmó otra persona cercana a la prima del Rey.

María Zurita Borbón es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Europea de Madrid, habla seis idiomas y en 2002 fundó su propia empresa, Zesauro Traducciones que da servicio a grandes empresas en trabajos de traducción de todo tipo. Ha sido presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y su propia compañía recibió el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección en 2008.