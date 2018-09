Álex Lequio se traslada a Nueva Jersey para continuar el tratamiento contra el cáncer

Álex Lequio prosigue su batalla contra el cáncer, que inició el pasado mes de abril. El único hijo nacido de la relación de la actriz con el conde italiano que acabó por una infidelidad de él, ha vuelto a informar de su estado a través de las redes sociales: "Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras".

Así, en tono de humor, Lequio informaba de su traslado, que llega días después de que dimitiese José Baselga, el prestigioso oncólogo que trataba a Álex y que está acusado de no hacer públicos sus lazos con las farmacéuticas en algunos estudios. Una de ellas, Roche, le habría remunerado con más de tres millones de euros. Y por la misma razón, podría haber influido en las conclusiones optimistas de algunos tratamientos destinados a generalizarse terapéuticamente.

El hijo de Ana Obregón se ha estado tratando hasta ahora de su enfermedad en Nueva York. Su progenitora también ha hablado en las redes y con el mismo hashtag (#fuckcancer) escribía: "Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre".

Es la segunda vez que la actriz rompe su silencio. El 25 de junio lo hizo por primera vez desde que su hijo fue visto cuando entraba a un centro médico de Nueva York especializado en el tratamiento del cáncer. "Perdonad estos cuatro meses de silencio en los que entenderéis lo que estoy pasando como madre. No quería dejar pasar más tiempo sin agradeceros los mensajes de ánimo, cariño y respeto que nos ayudan a luchar cada día. Sé que esta pesadilla acabará pronto y volveremos a casa", tuiteó la actriz.

Lequio y Obregón mantienen una excelente relación y siempre se han mostrado muy unidos cuando se ha tratado de afrontar asuntos relacionados con Álex. Fue el padre del joven quien por primera vez puso nombre a la enfermedad de su hijo. Fue en julio cuando los médicos le impidieron viajar unos días a España. "Tenía intención de venir unos días, pero se lo desaconsejaron por completo", señaló. Por entonces Alex, de 26 años, estaba siendo tratado en Memorial Sloan Kettering Cancer Center. "Me cuesta mantener una sonrisa pero es lo que hay que hacer. Él quería venir, no solo a esto, sino para estar con la familia, para estar en casa... para alejarse del día a día del hospital pero se lo desaconsejaron por completo. Yo vengo a suplir su ausencia", confesó. Al ser preguntado por si Álex iba a ser intervenido dijo: "De momento estamos en lo que estamos y eso es especular. Hasta que no sepamos cómo se desarrolla todo no sabemos". Lequio tuvo palabras de reconocimiento hacia la madre de su hijo, Ana Obregón, que durante todo este tiempo permanece junto a él. "Ana es una madre extraordinaria".

Lequio también explicó el motivo por el que se está tratando Álex en EE UU. "Por su edad hemos preferido que esté en las mejores manos, en las de José Baselga, un médico español". Sobre cómo se encuentra su hijo, Lequio ha dicho: "Es un chico maravilloso y lo está pasando como cualquiera de nosotros. Toda la familia está pendiente de él. Volverá a España en cuanto se pueda".