Alex Lequio cumple un mes en Nueva York a causa de sus problemas de salud

Se cumple un mes de la llegada de Alex Lequio a Nueva York a donde aterrizó acompañado de su padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio. Fue la revista Diez Minutos quien publicó las fotos del grupo junto a la afirmación de "preocupados". La publicación ofrecía un amplio reportaje en el que se les veía acompañados de Francisca, la novia del joven, entrando en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro médico en Nueva York especializado en el tratamiento del cáncer, donde estuvieron toda una tarde.

La revista aseguraba ya entonces que la estancia en la ciudad podría alargarse un mes. Lequio padre regresó a España días después pero junto al joven empresario, de 25 años, permanece su madre. Nadie de la familia ha dado detalles sobre la dolencia "No voy a hablar. Lo estamos llevando todo en silencio", ha declarado el joven. En los mismos términos se pronunció María Palacios, la segunda esposa de su padre: "Es un tema familiar, muy nuestro", respondía a aunque agradecía el interés, "no hay nada que decir". Fue la exmujer de su padre, Antonia Dell'Atte, quien contó: "Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex, no se encuentra bien".

Alex Lequio García en un evento en Madrid. Getty Images

Alex Lequio es el único hijo nacido de la relación de la actriz con el conde italiano que acabó por una infidelidad de él. El joven tiene planes de boda con Francisca. Tras estar dos años con Cristina Uceda, en 2016 conoció a su actual pareja, Francisca González. Con ella no solo comparte vida, sino también trabajo pues es uno de los pilares fundamentales de su empresa. Álex y Francisca se mudaron juntos a su propio piso a finales de 2017, lo que hizo que Ana Obregón se sintiera un poco sola por el conocido 'síndrome del nido vacío'.

El hijo de Obregón tiene dos empresas una dedicada al marketing y otra a una ginebra que él mismo comercializa, Gin Oro.