Hombres sin apetito sexual

Durante años, Linde ha capturado estos carteles por todo el mundo. Lo que no significa que sea una tarea sencilla. "Creo que los mejores no están: los vi en la carretera y no me dio tiempo a fotografiarlos. Recuerdo uno de un lavadero de coches con una foto de una chica en bikini y, por alguna razón, una cita de Schopenhauer. O, en El Alto, Bolivia, pintadas en las paredes que advertían: 'Coche sospechoso será quemado, ladrón pillado será apaleado'. No eran simples rimas, iban en serio. Allí la policía tiene muy poca presencia y es la forma en la que imparten ‘justicia". En la imagen, el anuncio de una marquesina de Bogotá. El apetito sexual no te hace menos hombre.