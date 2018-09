Resumen del 14 de septiembre

Salvini compara a los inmigrantes con “esclavos” y saca de quicio al ministro de Exteriores luxemburgués. Jean Asselborn ha interrumpido al líder de la Liga cuando este explicaba por qué no quería acoger a africanos que llegan a Europa.

Florence toca tierra en Carolina del Norte y deja a 650.000 hogares sin luz. Las autoridades advierten de que el huracán, pese a perder fuerza, sigue siendo muy peligroso por su gran tamaño y lento avance.

El exjefe de campaña de Trump se declara culpable y acepta cooperar con el fiscal. La decisión de Paul Manafort acentúa los riesgos para el presidente en la investigación de Robert Mueller.

La tesis de Pedro Sánchez no contiene plagios, según el análisis de los resultados de tres programas anticopia. El presidente del Gobierno no se atribuyó información ajena en las coincidencias detectadas por las herramientas.

La Autónoma de Barcelona asegura que Rivera no es ya doctorando en Derecho. El líder de Ciudadanos cursó estudios de doctorado, pero no los terminó y ya no está matriculado.