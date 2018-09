David Bustamante, de la mano con la bailarina Yana Olina

Después de que David Bustamante haya negado en reiteradas ocasiones que mantenía una relación con la bailarina Yana Olina, su compañera en el programa Bailando con las Estrellas, unas fotografías de ambos cogidos de la mano parecen confirmar su relación. Con el rostro serio y sin hacer ningún tipo de declaraciones, el artista cántabro y la bailarina han sido vistos este lunes por las calles de Madrid, saliendo de un estudio de grabación situado en un céntrico barrio de la capital, donde estuvieron varias horas, para después montarse en la parte trasera de un coche. Al cabo de unos minutos, ambos llegaron a la casa que Bustamante tiene en la localidad de Pozuelo de Alarcón.

Estas son las primeras imágenes de la pareja, ya que este verano apenas se han dejado ver juntos. Bustamante ha estado centrado en su gira por España y los días que ha tenido libres los ha dedicado a su familia en Cantabria y a su hija Daniella, en común con su exesposa, la actriz Paula Echevarría.

ampliar foto David Bustamante y Yana Olina saliendo de un estudio de grabación este lunes, en Madrid. gtresonline

Desde que comenzaron su andadura profesional como pareja en el programa de La 1, les han acompañado muchos rumores que les relacionaban sentimentalmente más allá de su colaboración televisiva y que también la desmentían. Tras su triunfo en Bailando con las estrellas, ambos han seguido demostrando la buena relación que mantienen a través de las redes sociales. A mediados de agosto Bustamante publicaba en su cuenta de Instagram –donde acumula 1,2 millones de seguidores– una fotografía con la bailarina y otros dos compañeros. “Hoy estás 3 personitas me han dado un sorpresón y me han hecho el hombre más feliz del mundo!”, escribía el cantante señalando a la bailarina como “mi Yana”. Algo que no pasó desapercibido para muchos de sus fans. “Estamos deseando veros juntos y gritar tu amor por ella es Divina” o “Que decepción que digan que tú y Yana no sois novios”, fueron algunos de los mensajes que acompañaban la imagen.

Olina acudió a uno de los conciertos que el artista celebró en Játiva (Valencia). “Hoy por fin he asistido a uno de tus concierto. Me he quedado cautivada... cuanta fuerza, energía que transmites, la potencia de la voz y como lo controlas todo en un segundo. ¡Todo un espectáculo!”, escribía orgullosa la bailarina rusa.