El Coliseo (Roma): "Solo entraría si tuvieran espectáculos de gladiadores holográficos"

El turista critica. "Es carísimo y no veo la necesidad de entrar. ¿Por qué tienes que pagar para ver el interior? No lo sé. Solo lo entiendo si tuvieran espectáculos de gladiadores tridimensionales holográficos o algo por el estilo" (Rio K). "Inmundo de sucio. Está lleno de basura y de papeles tirados. No cuenta con una correcta señalización y está totalmente descuidado, como toda Roma" (Rafaela H). "Hay muchos monumentos con la misma antigüedad y muchísimo mejor conservados que este. Parece que hay que ir por lo que significa, pero no es gran cosa" (Carladdelgado). El experto contesta. "Lo sorprendente de esta construcción y lo que la hace única es que ha llegado con gran entereza a nuestros días. No se trata solo de valorar su belleza. Su valor reside en la oportunidad que nos da de ver en primera persona los mismos lugares y rincones por los que pasaron otras personas hace veinte siglos", argumenta a ICON el arquitecto Vidal Romero.