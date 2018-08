5

El hombre Avión

En el aeropuerto de Castellón.En una estatua encargada por e inspirada en Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón y condenado a prisión por fraude fiscal, para un aeropuerto que pasó años sin uso. El NY Times la llegó a calificar un símbolo “del despilfarro que ha hundido España en una profunda recesión y crisis bancaria”.“Se ha inspirado en mí, y yo creo que no inmerecidamente, que he tenido mucho que ver con el aeropuerto, si se me permite la inmodestia”, llego a decir Fabra en su día . El ex político se la encargó a Juan Ripollés, escultor con numerosas obras repartidas ya por aquel entonces por la provincia gobernada por el PP, y fue inaugurada el 25 de marzo de 2011. En total pesa 20 toneladas y costó 200.000 euros, aunque el artista aseguró haber pagado un sobrecoste de 127.000 para poner su última parte: un avión incrustado en la parte superior. Por cierto, ese fue el primer avión que entró en el aeropuerto, que no tuvo tráfico aéreo hasta 2015.