Coloso de Rodas

De qué tesoro hablamos. Una de las Siete Maravillas del mundo antiguo y quizá la más conocida de todas las que se perdieron. Se trataba de una estatua de 32 metros de altura del dios solar Helios, realizada en bronce por el escultor helenístico Cares de Lindos –discípulo del gran Lisipo- a principios del siglo III a.C.. Posaba sus pies sobre sendos podios con forma de torre de quince metros, que siempre se habían creído erigidos a ambos lados del muelle de Rodas, aunque parece que por motivos técnicos la localización debió de ser otra. Cómo desapareció y por qué nadie lo ha encontrado. Curiosamente, tuvo una existencia muy breve. En el año 226 a.C., apenas tres cuartos de siglo después de su ejecución, fue destruida en un terremoto. Se cree que los abundantes restos fueron vendidos a un comerciante que les dio salida como placas de bronce para fundir. Cuál es su valor. Construir algo parecido a esto costaría hoy varios millones de euros, como bien sabe Damien Hirst, autor del último coloso moderno para su exposición 'Treasures From the Wreck of the Unbelievable'. Pero si por un milagro se hallara el original, su precio sería literalmente incalculable. En la imagen, la recreación del Coloso de Rodas que hizo la serie 'Juego de tronos' en la temporada 5.