Por qué se busca la reconciliación de Brad Pitt y Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron matrimonio desde 2000 hasta 2005, pero 13 años después de su separación los actores siguen estando en el foco mediático y raro es el mes en el que alguna publicación no se aventura a decir que vuelven a estar juntos. Tras la separación hace casi dos años de Brad Pitt y Angelina Jolie, y la de Jennifer Aniston y Justin Theroux, a primeros de este 2018, resulta más fácil hacer conjeturas. Las últimas noticias que hablan de reconciliación sostienen que el actor viajó a Europa para disfrutar de unos días de tranquilidad en la villa italiana del lago de Como de su gran amigo George Clooney y que se llevó a su hija Shiloh, quien se ha visto muy afectada por la separación de sus padres. A ello unían que Aniston estaba en Europa en ese momento y aprovechó para pasar unos días en la misma villa que Brad. No hay ni una foto de este hipotético encuentro ni una sola declaración de algún testigo del encuentro pero una portavoz de la actriz se ha visto obligada a salir a desmentir la noticia. Pero el fenómeno continua e intentar reconciliar a Jennifer Aniston y Brad Pitt sigue siendo recurrente ya que ambos formaron una de las parejas con más glamour de Hollywood.

Lo que sí se confirmó meses atrás es que después de la separación de Pitt y Jolie, el actor tuvo un acercamiento hacia Aniston para pedir disculpas por la manera en que había actuado. Pitt comenzó su relación con Jolie cuando todavía estaba con ella.

Jennifer Aniston y Justin Theroux enviaron el pasado mes de febrero un comunicado dando cuenta de la ruptura "ya que la industria de los chismes no puede resistir una oportunidad para conjeturar e inventar", escribieron. Por entonces había fuentes que señalan a Brad Pitt como el verdadero causante de esta separación. Según apuntaba US Weekly, Aniston conserva con especial cariño un buen número de notas de amor que Pitt le envió cuando eran pareja. Los celos de Theroux al no entender el motivo por el que su mujer guardaba cartas en las que Pitt dedica piropos a la que fue su esposa como “Estás preciosa esta noche” o “ya te echo de menos”, podrían haber supuesto un problema en el matrimonio. Aniston también salió a dar explicaciones. “Las historias que se cuentan sobre ellos, no parten de ellos, es ficticio”, dijo la publicista de la actriz, Stephen Huvane, que también aseguró que las informaciones eran una “completa invención”.

Tras rodar juntos la película Sr. y Sra. Smith, la pareja se separó en septiembre de 2016. Pitt -Jolie llevaban 12 años de relación pero aún no han firmado el divorcio por una falta de acuerdo con la custodia de los seis hijos que tienen en común.

