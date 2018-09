CARTAS A LA DIRECTORA

Entró en vigor una nueva legislación relativa al tratamiento de datos personales. Su piedra angular es que los datos de carácter personal solo podrán ser comunicados a un tercero con el consentimiento previo y explícito del interesado. Las empresas quedan así obligadas a no compartir o filtrar sin su consentimiento los datos de sus clientes. Pues bien, la aplicación de esta legislación está resultando en una alteración sistemática del objeto que persigue para convertirla en un estupendo instrumento con el cual un gran número de empresas consiguen justamente lo contrario: la desprotección de esa información. Estas empresas te piden que rellenes un formulario en el que se recogen datos tuyos y te exigen que firmes un texto autorizándolas a utilizarlos con fines comerciales y a cederlos a terceros. Si te niegas a firmarlo, ocasionas un drama y te dicen que se exponen a fortísimas multas. No intentes explicarles que simplemente no quieres que los cedan ni los compartan. No lo entenderán o no querrán entenderlo.— Antonio Fernández Aguirre. Santander.

