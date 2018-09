CARTAS A LA DIRECTORA

Tengo 32 años y soy seminarista. Antes estudié Derecho y me dediqué a temas legales internacionales. Se están haciendo públicos hechos asquerosos de obispos, sacerdotes y religiosos que han abusado de niños y adultos indefensos. Esos abusadores deben ser puestos ante las autoridades judiciales para que recaiga sobre ellos todo el peso de las leyes. Y, por supuesto, como también se está haciendo, deben ser expulsados de los Ministerios que desempañan. Pero es un error pensar que con abolir el celibato se soluciona el problema. También hay abusos y violencia doméstica dentro del matrimonio. Yo sentí la llamada de Dios. Yo libremente escogí seguirle aceptando una decisión que sé que no se entiende. Es una vida de amor y entrega. Una vida de entrega que solo en la verdadera vida de piedad y entrega a los demás puede funcionar. Pero teniendo muy claro que el sacerdocio no es un derecho de nadie. Es la Iglesia quien debe discernir sobre si yo soy apto o no. Y soy yo quien debo ser 100% sincero para esta vida.— Íñigo de Alfonso Mustienes. Barcelona.

