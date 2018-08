¿Cuál es la verdadera cara de Melanie Griffith?

El de Melanie Griffith es uno de los rostros más famosos de Hollywood. Pero no el que hemos conocido los últimos días. La estrella de Armas de Mujer o Two Much ha aparecido en las últimas semanas con una cara muy diferente de la que solía acostumbrar en películas y alfombras rojas. En un reciente reportaje para la revista InStyle en EE UU, Griffith mostraba unas facciones más cuadradas y lisas, con los labios más finos, los ojos más redondos y la nariz más puntiaguda.

Sin embargo, esas fotos que tanta impresión causaron ahora se ven contrarrestadas por las imágenes que la propia Griffith ha colgado en su perfil de Instagram, y en las que aparece con un aspecto intermedio: ni como es recordada por muchos gracias a sus películas y vida social ni tan diferente como se ve en el editorial de la revista.

Bien es cierto que la nariz de Griffith está en pleno cambio a causa de un cáncer de piel del que se está tratando con distintos procedimientos, el último de ellos una dermoabrasión, que modifica el aspecto de la piel aunque no la forma de la propia nariz. Ella misma ha contado el proceso en sus redes. "Vendada de nuevo tras la dermoabrasión, el último paso para eliminar las células del cáncer de piel. Si lo tenéis, solucionadlo. Si os ponéis el sol, tened cuidado. Usad protección solar. Haceos revisiones con vuestro dermatólogo. Si no tenéis, conseguid uno o acudid a la clínica más cercana y pedid que os revisen. Pronto más información", escribe la actriz.

En esa imagen la actriz aparece cambiada a la Griffith de los noventa y con retoques estéticos evidentes (aunque también es cierto que el paso del tiempo está ahí), pero más distanciada de esas fotos de la revista. Algo que también se ve en otra fotografía reciente que ha subido junto a su primer marido, Steven Bauer, y el hijo que tienen en común, Alexander, en la que festejaban los 32 años del joven. Una imagen en la que se aprecia algo más su rostro porque aparece sin gafas de sol, un complemento que usa para taparse y que se ha vuelto prácticamente imprescindible para ella.

Además de tratamientos de belleza y estética (como dicha dermoabrasión), es evidente que el rostro de la actriz ha sufrido cambios, pero quizá no tan acusados como los de la revista. En ella, por tanto, las diferencias se deben no tanto a retoques de la actriz como de las imágenes, a través de la luz o de retoque fotográfico.

En febrero de este mismo año, en un acto en Viena, Melanie Griffith ya apareció muy cambiada, con la nariz distinta y los labios más hinchados, y entonces se supo de su cáncer de piel. Ella contó que se había sometido a un tratamiento para eliminar un carcinoma en esa zona.