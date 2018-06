9 películas ‘extraterrestres’ que encantan a niños y jóvenes

En Luis y los alienígenas nos encontramos con un solitario niño de 12 años interesado en demostrar que hay vida inteligente en el espacio. De pronto, aterriza una nave espacial en su jardín con tres entrañables alienígenas. La vida de nuestro protagonista cambiará del todo con la presencia de sus amigos extraterrestres. La llegada de esos adorables seres le hará emprender una emocionante aventura en busca de la nave que lleve a sus amigos de regreso a su hogar más allá de las estrellas. Sin duda, esta es una premisa dramática que muchas películas para el público familiar ya han explotado con personajes tan emblemáticos como E.T o ALF. Hasta la industria española se ha atrevido con la exitosa Planet 51. Repasamos algunos de esos títulos con motivo del estreno de Luis y los alienígenas el próximo viernes 29 de junio.

1. Alf también llegó a la gran pantalla. Aunque el gran público lo recuerda por su famosa serie televisiva, uno de los extraterrestres más divertidos de la infancia de varias generaciones también tuvo presencia con un largometraje. En la tvmovie ALF: La película nuestro divertido amigo es secuestrado por la Agencia Gubernamental de Control Alienígena y su líder querrá acabar con él de una vez por todas, ¿Lo conseguirá? Aunque dos oficiales deciden rescatar a ALF y ponerlo a salvo, el dueño del lugar al que lo llevan quiere revelarlo al público, lo que genera mil y un problemas. La película no contó con la aceptación de su homónima televisiva y de hecho cuenta con un nimio 4,3 en el portal Filmaffinity.



E. T. El extraterrestre 2. Planet 51, España a la “caza” de marcianitos. Hace casi diez años, en 2009, España empezaba a despuntar en la animación digital, intentando emular a Disney Pixar y Dreamworks. Uno de los primeros intentos de conseguirlo fue una película dirigida a seis manos por Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez. La premisa de la película cuenta la peripecia de una familia extraterrestre que un día recibe lo que a ellos les parece que es algo muy extraño, un ser humano. Nada menos que un astronauta norteamericano que será el primero en pisar el Planet 51 que da título a esta entretenida cinta. Aunque el guion no llegaba a las cotas de hilaridad de cintas como Shrek, la cuidada factura técnica se ganó el aplauso de crítica y público.

3. E.T., el extraterrestre, un punto y aparte en la historia del cine. Probablemente sea uno de los títulos más recordados de la historia de esa fábrica de sueños que es el celuloide. Una de esas cintas familiares con las que hemos crecido y que vemos sin reparos ya de adultos. La historia de esta inolvidable cinta de Steven Spielberg es bien conocida. Un adorable ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene mucho miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconderá en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía. La cinta se ganó el cariño del público y 4 Premios Oscar. Como curiosidad comentar que esta fue la primera película de una actriz que llegó a la Meca del Cine para quedarse: Drew Barrymore, esta entonces niña actriz fue nominada a los prestigiosos Premio BAFTA como Mejor Actriz Revelación.



4. Avatar, la nueva gallina de los huevos de oro de James Cameron. Desde su brutal éxito con Titanic, el director de esta cinta fue considerado el nuevo “Rey Midas” de la industria cinematográfica. Esa fama se acrecentó aún más con el descomunal impacto que tuvo en las taquillas una cinta con la que pretendió ir un pasa más allá en el uso de las tres dimensiones. Así, convirtió el visionado de esta cinta en cine en un auténtico acontecimiento mundial por la experiencia de sumersión que suponía verla con la novedosa tecnología 3D desarrollada ex profeso para esta cinta. Que la historia recordase y mucho a la cinta animada de Disney Pocahontas no fue óbice para que se convirtiese en la película más exitosa de la historia del cine hasta el momento, récord que venía ostentandoTitanic. La cinta de Cameron acumula hasta ahora la estratosférica recaudación de $2.787.965.087. Ante tamaño exitazo es normal que se anuncie secuela para 2020, ¿Volverá a llenar las arcas de la Meca del Cine este Rey Midas o el paso del tiempo entre la primera y segunda parte hará mella? La respuesta en dos años en sus pantallas si no se retrasa de nuevo este viaje a Pandora. Según declaraciones de Cameron: "No estamos haciendo Avatar 2, sino que estamos haciendo Avatar 2, 3, 4 y 5 a la vez. Es un proyecto épico".

5. Valerian y la ciudad de los mil planetas, el sueño de juventud de Luc Besson. El director de esta cinta tuvo una infancia marcada por la historia de dos agentes en el espacio que protagonizaban estos libros que tantos años después volverían a la vida de Besson. La tecnología desarrollada para Avatar fue esencial para poder sacar adelante este proyecto que sitúa su historia en el siglo XXVIII. La cinta tuvo una tibia acogida de crítica. De hecho, Jordi Costa en El País la definió como “una barroca 'space-opera' emborrachada de fosforescencias digitales”.



6. En HOME: Hogar, dulce hogar, Oh es un entrañable ser perteneciente a Los Boov, raza de alienígenas nómadas que llega al Planeta Tierra buscando un lugar en el que habitar, donde se cruzará con una niña llena de rebeldía que trata de encontrar a su madre, Tip. Ambos recorrerán el mundo viviendo mil y una aventuras.



7. Con Mars Attacks! Tim Burton le hizo su personal homenaje al género con esta parodia de las películas de marcianos de los años 50. El director de Big Fish reunió a un reparto de infarto para esta cinta: Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker y Natalie Portman entre otros participaron en esta desternillante cinta de 1996. En esta cinta, la llegada de estos aliens a la tierra trastocará la vida de los terrícolas.



8. La llegada ha sido una de las últimas cintas centradas en la temática. Esta cinta de Denis Villeneuve tuvo 8 nominaciones a los Oscar. La película adapta el relato corto The Story of Your Life del escritor Ted Chiang, ganador de los reconocidos premios de ciencia ficción Hugo y Nebula. La premisa dramática, como la de tantas cintas del género, se centra en la llegada de naves extraterrestres a la tierra. Los humanos tendrán que averiguar si estos seres invasores, con idioma propio, llegan o no en son de paz.

9.En Toy Story sus secundarios alienígenas se ganaron el corazón de los espectadores. Curiosamente estos adorables seres de Pizza Planet no tienen nombre. Inolvidable es la escena del gancho en la máquina expendedora, uno de los gags más recordados de la saga. Esperamos que los volvamos a ver en la cuarta entrega de la saga de Disney Pixar que se estrenará en nuestro país el 2 de agosto de 2019.

