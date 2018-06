Duelo sonoro: Virginia Díaz vs. Marisol Galdón

Mi duelo sonoro abre sus puertas con la intención de convocar a una pareja del circuíto sociocultural y hablar sin tapujos con la finalidad de introducirnos en su patrimonio musical. También, para retratar en una playlist un surtido de temas donde hacernos eco del arsenal melómano de los invitados que irán desfilando, con el único compromiso del disfrute.

Las primeras en atender a mis impertinentes preguntas han sido las genuinas Virginia Díaz y Marisol Galdón. Esta sección no podría haber tenido mejores madrinas para la apertura de este recital. Ambas son un símbolo del periodismo musical contemporáneo y un ejemplo de visibilidad de la gran contribución del conocimiento por parte de las mujeres en la escena musical, donde, desde aquí reclamamos mayor presencia.

Bienvenidos a la inauguración y que vuestro sistema auditivo goce de este collage de estilos. No es necesario poner los cinco sentidos, con el del oído basta. El gusto lo ponen ellas.

Virginia Díaz en una imagen promocional de 'Cachitos'.

Virginia Díaz es la directora y locutora de 180 Grados (de lunes a viernes, a las 11.00, en Radio 3), subdirectora de los Conciertos de Radio 3, y también se cuela por la pequeña pantalla, presentando Cachitos, espacio musical de La 2, donde un emblema de la generación presente —como es ella— nos emplaza a bucear por la memoria histórico-musical española. La periodista madrileña es uno de los must del panorama nacional musical, tan falto de huecos visibles donde proteger algo tan necesario de divulgación y donde ella ocupa el trono por méritos propios: se hizo con el Ondas 2017 en la categoría de Mejor Presentadora de Radio, un hecho satisfactorio que arroja luz a la potencial visibilidad de mujeres profesionales del sector.

Pregunta 1. He seleccionado 10 temas para ti y para Marisol Galdón en esta playlist, que puedes oír durante la entrevista. Tras escucharlos, selecciona tu favorito y cuéntame el porqué.

Respuesta. Me quedo con Shake Some Action, de Flamin Grooves, porque la pinchaban mucho en el garito al que yo iba en Malasaña cuando estaba estudiando en la Facultad de Ciencias de la Información. Me lo pasé tan bien en aquella época que cualquier recuerdo me supera.

P2. ¿Con qué canción te encanta dar el pistoletazo de salida en tus pinchadas?

R. Durante todo este año he empezado con On Hold, de The XX

P3. Tu must en cuanto a temazo para pasear con los cascos por la ciudad.

R. Depende el día, últimamente sería Green Light de Lorde, me pone de muy buen humor.

P4. ¿Qué tema te descubrió una banda sonora que ahora es imprescindible para ti?

R. Seymour Stein de Belle & Sebastian en la de Alta Fidelidad.

P5. Mójate. Qué cover te gusta aún más que la original.

R. I Shall Be Released de Bob Dylan por Paul Weller (aunque la que después hicieron The Sunday Drivers no tiene desperdicio alguno).

P6. Un tema que defina el momento vital actual de Virginia Díaz.

R. La Actitud Correcta, de Bunbury porque es una canción que me ha sorprendido mucho y muy gratamente.

P7. ¿Qué canción sugerirías para una madre primeriza que quiere inculcar el amor por la música a su retoño?

R. Cuando estaba embarazada de mi hija mayor, le ponía una y otra vez Impossible Germany, de Wilco, es la serenidad en estado puro y es lo que me transmite mi hija desde que nació.

P8. Canción mainstrean que para ti sea tan top como inconfesable.

R. No tengo ninguna canción inconfesable: confieso abiertamente todas las que me gustan. Pero de mis preferidas dentro de las más mainstream, Crazy In Love de Beyoncé. Bueno, Beyoncé, en general. Y me encanta Can't Stop This Feeling de Justin Timberlake, que es un genio, por otra parte.

P9. Una canción capaz de darle un giro de 180 grados a un mal día.

R. What You Know de Two Door Cinema Club, esa canción es infalible.

P10. Recomiéndale a Marisol Galdón una canción si tuvieras la potestad de decidir una nueva intro para una soñada vuelta de su programa Plastic.

R. Le recomendaría Televisión de León Benavente con Bunbury, me flipa esa canción y es muy crítica, como el espíritu de Plastic, crítico y transgresor.

La periodista cultural Marisol Galdón.

Marisol Galdón, presentadora de uno de los programas musicales más aclamados de este país, Plastic, también ha dado la cara en multitud de programas y magacines (subdirectora y co-presentadora de Peligrosamente Juntas, o Tal Cual, ambos en La 2, dos de los más recordados), siempre se encuentra ávida de experiencias y reinvención, y puede puede presumir de libro y espectáculo teatral esta temporada (su segunda novela, Psicoputa, reafirma que es una mujer de letras tomar, y a partir del 20 junio, podremos encontrarla todos los miércoles en la Sala Off del Teatro Lara con su monólogo #MeRíoPorNoFollar, que a buen seguro contendrá golpes magistrales.

Pregunta 1. He seleccionado 10 temas para ti y para Virginia Díaz en esta playlist, que puedes oír durante la entrevista. Tras escucharlos, selecciona tu favorito y cuéntame porqué.

R. Una lista ecléctica, como a mí me gustan. Si sólo puedo escoger un tema, lo tengo clarísimo: Las Histéricas, de la inigualable Jesusa Rodríguez. Porque soy muy fan de esta brava creadora mexicana, que siempre arriesga y lleva la provocación escrita en la frente de todas sus propuestas.Y porque el cordón umbilical creativo de Las Histéricas está conectado con mis dos últimas criaturas: mi segunda novela, Psicoputa, rebosante de mujeres lésbicas potentes, como la misma Jesusa; y mi monólogo #MeRíoPorNoFollar o el desparrame escénico de una mujer sexualmente encallada, que derriba posverdades masculinas a golpe de cachondeo eróticofestivo.

P2. ¿Con qué canción te encantaba dar el pistoletazo de salida en tus pinchadas en el Nick Havana?

R. No tiraba de piñón fijo, dependía de cómo tuviera el cuerpo ese día. Mis pinchadas eran como polvos sónicos, intensas y orgásmicas, con un crescendo lubricante que desembocaba en un clímax brutal. Para empezar, lo suyo eran preliminares que apuntaran maneras.Si estaba sabrosona, podía iniciar sesión con esta maravilla de Ray Barreto. Si me sentía más cool, el ritmillo de papito Ramsey Lewis me entonaba ricamente.Y los ritmos estimulantes de los Stealers Wheel eran perfectos para empezar con buen pie.

P3. En 1995, protagonizaste junto a Albert Pla la obra Caracuero, que contaba cómo en 1987 la policía de Múnich mataba a tiros por error a a Werner Bloy. Hoy en día, seguramente sería escandoloso su reestreno. Tu must en cuanto a temazo para pasear con los cascos por la ciudad y olvidar que "este país necesita un repaso".

R. Uy, eso sólo lo puede apañar el duende genial de Tomasito.

P4. ¿Qué tema ha tenido que echar a sonar una leónida como tú después de un debate para retomar el equilibrio?

R. Ahí tenemos dos opciones: una descarga trallera a cargo de los revoltosos Public Enemy+Anthrax o un sedante acústico del maestro Barry y la voz de Nancy.

P5. Tu equipo marca un gol fundamental en una gran final. Como futbolera apasionada, ¿qué canción haría vibrar al estadio?

R. Sigo pensando que este delicioso bombón ochentero ponepilas de Katrina & The Waves es de lo más efectivo.

P6. Un tema que defina el momento vital actual de Marisol Galdón.

R. Como adicta a las buenas versiones, me quedo con esta que hace el grandísimo Geno Washington, uno de los artistas más vibrantes que he visto actuar en directo (¡y que me sigue en Twitter!), y su Ram Jam Band del Qué será, será.

P7. ¿Qué canción sugerirías a tus lectores antes de empezar a leer Psicoputa, tu segunda novela?

R. Ni más ni menos que la que la propia Psicoputa se pone en sus macabras performances para motivarse y para que el/la lector/a sepa lo que se le viene encima. Y como no está en Spotify, os invito a buscar en Youtube Puya- Fundamental.

P8. ¿Qué canción define para ti el papel de la música en las mujeres a día de hoy?

R. Dos opciones: Goran Bregovic + Bebe (cambiando "que alguien me haga un hijo" por "que alguien me haga un disco") y Aterciopelados.

P9. Una canción capaz de evocarnos a la época de Plastic.

R. Con el primer disco de los Extremoduro vamos sobraos.

P10. Recomiéndale a Virginia Díaz una canción si tuvieras la potestad de decidir una nueva intro para su programa Cachitos.

R. Aún gustándome mucho el Mr. Shoji de los Single, igual esta maravilla de el Twanguero podría venir bien.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.