Mabel de Orange vuelve a la actualidad más rica y más feliz

Con el cabello recogido en un moño que recordaba a las heroínas de las películas de Alfred Hitchcock, una sonriente Mabel de Orange, viuda del príncipe Friso, hermano del rey Guillermo de Holanda, inauguró a finales de mayo la muestra dedicada en Róterdam a los modistas Viktor & Rolf. Del brazo de la pareja más famosa de la moda nacional, Mabel sonreía feliz. Viktor Horsting y Rolf Snoeren, sus nombres completos, diseñaron en 2004 su vestido de novia, un modelo sembrado de lazos blancos, que "fascinó" al novio. Ellos la vistieron también de luto en 2013, tras la muerte de su esposo, en un accidente de esquí ocurrido un año antes. Muy activa en la lucha contra los matrimonios de adolescentes a través de su fundación, Girls Not Brides (niñas, novias no), Mabel, de 49 años, ha vuelto a ser noticia por motivos ajenos a su trabajo. Acaba de vender acciones que le han reportado 40 millones de euros gracias a la arrolladora salida a Bolsa de Adyen, una compañía que facilita servicios electrónicos de pago, y de la que poseía acciones.

La operación ha devuelto a Mabel a las portadas de la prensa financiera, generalista y rosa, justo cuando recibía un premio por su labor en la lucha contra el Sida. Se lo ha dado la Fundación AmsterdamDiner, creada hace 25 años para concienciar a las empresas de la necesidad de cooperar en la erradicación de la enfermedad. Mabel lo aceptó enfundada en un vestido negro con lazos en el bajo, firmado, de nuevo, por Viktor & Rolf. La gala benéfica organizada por la Fundación recaudó 600.000 euros para sendos proyectos en Europa y África, y Mabel recordó que "el Sida no es solo un problema sanitario: necesita voluntad política, dinero y que peleemos para borrar el estigma que acarrea".

ampliar foto Mabel, con su hermana, Nicoline Wisse Smit. Gtres

Mabel conservó el título de princesa tras la muerte de Friso, con el que tuvo dos hijas, Luana y Zaría, pero no forma parte de la Casa Real. Reside en Londres, no representa al rey Guillermo en actos oficiales, y en los últimos meses la prensa rosa holandesa la ha relacionado con Arpad Busson, un empresario y filántropo francés radicado en la capital británica también conocido por sus mediáticas relaciones sentimentales. Busson tiene dos hijos con la modelo australiana Elle McPherson, y uno con la actriz estadounidense Uma Thurman. Mabel guarda silencio y ha seguido trabajando en pro de las causas que considera importantes. Es cofundadora, entre otras, de la rama holandesa de War Child, una ONG que ayuda a menores en zonas de conflicto. Forma parte del centro de pensamiento European Council of Foreign Relations, que promueve la cooperación europea, y de Interpeace, una organización que apoya proyectos de paz en el mundo. Con una sólida formación académica en Economía y Políticas, su mal explicada amistad con Klaas Bruinsma, un narcotraficante holandés asesinado en 1991, obligó al príncipe Friso a renunciar a sus derechos sucesorios por amor. La antigua reina Beatriz, madre del fallecido y hoy princesa, mantiene una excelente relación con Mabel.