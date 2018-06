¿Por qué estas sábanas de 40 euros son el producto con mejores críticas de la historia de Amazon?

La última virguería de Apple, el iPhone X, tiene en Amazon algo más de 100 comentarios. Una buena cifra, sin duda. Pero se queda en ridícula si la comparamos con el bombazo de la empresa líder en comercio electrónico. A saber: unas sábanas lisas de 40 euros llamadas Mellanni que acumulan (al cierre de esta noticia) la friolera de 40.643 comentarios, siempre positivos. Se trata del producto con mejores críticas de la historia de Amazon. Y de largo.

"Realmente merece la pena. Lo compraría una y otra vez. El dicho 'obtienes lo que pagas' aquí no se aplica de ninguna manera. No puedo creer que con la calidad tan grande que ofrecen sean tan baratas". Así se están expresando los usuarios de Amazon sobre un sencillo juego de sábanas de diferentes colores. Sin florituras, sin bordados, sin dibujos o logos de grupos de música o equipos de fútbol. Solo unas anodinas sábanas que, a pesar de que su única función es cubrir el cochón sobre el que se descansa cada noche, causan furor entre los usuarios.

Tal exaltación choca con críticas mucho más tibias sobre productos, en teoría, algo más emocionantes. El robot aspirador Conga, uno de esos cacharros redondos que andan sueltos por la casa barriendo cada superficie por la que pasan, tiene opiniones bastante buenas, pero mucho más contenidas: "En general estoy muy contento con este producto y recomiendo su adquisición", "el robot está bastante bien. El empaquetado es correcto y lleva un juego de recambios"...

"Mi marido y yo somos muy calurosos, pero estas sábanas te mantienen fresco y seco. Nota: Mellanni no me patrocina, soy una simple consumidora", dice un comentario

Acudir en busca de unas sábanas de calidad no suele traer consigo la misma emoción que sí genera en gran parte de la población hacerse con un televisor, un reproductor de música o incluso una camisa o zapatos pintones. Sin embargo, ya son más de 40.000 las personas que han descubierto que adquirir a buen precio unas sábanas cómodas que ayudan a dormir a pierna suelta también es excitante. El juego de sábanas Mellanni esta disponible en 39 tonalidades diferentes en Amazon EE. UU. y cuesta 30 dólares (25 euros). Si se adquieren por Amazon España la cosa no es tan diversa y sale más cara: cuestan 40 euros y solo están a la venta en dos colores, blanco y gris.

Otra de las opiniones, con recado al principio para suspicaces: "(Nota: Mellanni no me patrocina, soy una simple consumidora). Estoy realmente satisfecha con estas sábanas. Se mantienen en su sitio por más que te muevas durante la noche. Mi marido y yo somos muy calurosos, pero estas sábanas te mantienen fresco y seco. Además, tenemos un perro que suelta mucho pelo y este no se queda pegado en las sábanas". Y otra: "No dejan esa sensación pegajosa a pesar de que vivo en un área muy húmeda. Aunque mi apartamento se calienta, nunca sudo con estas sábanas. Tienen una gran capacidad para mantenerme cómodo y genial".

¿Cuál es el truco para que la gente las compre y comente enfervorizada la experiencia? Según los que las han probado, tras los usos estas sábanas de microfibra no se arrugan, no se encogen y no se desgarran, como sí suele ocurrir con otras de algodón. Las sábanas de Mellanni no llevan productos químicos –tienen el certificado Oeko Tex– y su densidad es de 300 hilos por 6.45 cm², lo que se traduce en mayor suavidad y calidad.

"Elaboramos ropa de cama lujosa, suave, cómoda, hipoalergénica y de fácil cuidado. Y con un precio asequible". Con esta declaración de intenciones se presenta Mellanni en su propia página web, donde defienden que dormir bien no debe ser un lujo. "Ofrecemos a nuestros clientes un producto a un precio razonable sin comprometer la calidad".



Los cometarios positivos en Amazon siguen creciendo...



