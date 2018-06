Emmanuelle Seigner, la mujer que cree a Polanski

El papel de víctima jamás ha ido con Emmanuelle Seigner, que el día 22 de este mes cumplirá 52 años. Famosa es aquella frase que dijo hace años: “Yo puedo torturar a cualquiera. Si quisiera a un hombre, siempre podría tenerlo”. Luego la matizó. Dijo que la primera parte, lo de la tortura, lo pudo haber dicho borracha. “Pero lo de conseguir al hombre que quiera, eso es verdad”, aclaró.

Lleva media vida haciendo declaraciones de este tipo, quizá precisamente a causa del hombre con el que ha compartido media vida: el director de cine Roman Polanski. Empezó a salir con él en cuanto acabaron el rodaje de Frenético. Entonces Seigner tenía 22 años, Polanski 55, y arrastraba la acusación de violación a una menor que había provocado que abandonara Estados Unidos.

El cineasta franco-polaco, que tiene ahora 84 años, admitió años después una relación sexual ilegal con una menor de 13 años, hecho que ocurrió hace cuatro décadas. Sus abogados afirman que asumió su responsabilidad y que su víctima, Samantha Geimer, le perdonó. Pero ese argumento no ha evitado que el pasado 3 de mayo la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense, anunciara la expulsión de Polanski. Una decisión que los abogados del realizador han calificado de “acoso”. “Lo ocurrido tiene rasgo de maltrato psíquico a nuestro cliente, una persona mayor”, declaró Jan Olszewski, su abogado polaco.

La actriz Emmanuelle Seigner en mayo de 2017 en Cannes. Getty Images

Pero lo de ser víctima no va con la pareja de Polanski. En otra polémica declaración más reciente de la actriz francesa y al hilo del movimiento #MeToo volvía a dejar claro su visión: “Reducir eternamente a las mujeres al papel de víctima significa tratarlas como débiles. En cambio, las mujeres pueden defenderse, incluso con 14 años, como hacía yo”.

Con estas palabras hacía referencia a lo que había tenido que pasar como modelo, profesión en la que empezó cuando un hombre se le acercó en la calle y le preguntó si quería dedicarse a la moda. Nunca había pensado en esta posibilidad, pero a sus padres les pareció bien y ella quería ganar dinero. Y, sobre todo, aludía a la historia que tantas veces ha contado sobre la primera película en la que trabajó a los 18 años, Detective, a las órdenes de Jean-Luc Godard. “El primer día de rodaje me pidió que me quitara el sujetador y dije que sí. El segundo día me dijo que me desnudara y le dije que no, y me fui. Paró la película una semana y cuando volví, me dijo: 'Te has ganado tus bragas'. Me dio igual que fuera Godard o el presidente. Sabía lo que quería y no iba a dejar que nadie me obligara a nada”, contó.

Sobre su relación personal y profesional con Polanski, con quien ha rodado cinco películas, la última estrenada recientemente en España, Basada en hechos reales, Emmanuelle Seigner habla sin tapujos. Sobre él y sus escándalos, nunca lo hace, alegando que es la vida de él. Pero lleva junto al director 29 años y tienen dos hijos en común. Y esos son suficientes argumentos para situarla en la zona de sus defensores. E insiste en que no por ser su marido, intenta “complacerle más en los rodajes”. “Lo mismo que con cualquier director. No quiero decepcionarle, quiero hacer bien mi trabajo, quizá mejor que con otros, sí, pero porque soy exigente conmigo misma no porque quiere complacerle”, asegura.

Justo en esta última película, Seigner interpreta por primera vez a la víctima en una historia centrada en la relación obsesiva entre dos mujeres. Y también es la primera vez que adopta este rol en una producción de Polanski. “Es un papel muy distinto a mí y, como dice él, a todo lo que he hecho, y de alguna forma me gustó ser la víctima. No sé por qué, pero lo disfruté”, confesaba en la presentación de la película en Cannes. Y serlo fue idea suya, ella encontró el libro de Delphine de Vigan, le recordó “a las antiguas y buenas películas de Polanski” (Callejón sin salida, El quimérico inquilino, La semilla del diablo) y se lo dio al director.

“Queríamos volver a trabajar juntos y esto salió de forma muy natural y rápida”, explica. “Era perfecto para él, porque son sus temas y él es muy bueno con personajes femeninos y trabajando con actrices: Natassja Kinski, Catherine Deneuve, Mia Farrow… y para él también era la primera vez que trabajaba con dos protagonistas femeninas”. Seigner y Eva Green.

Seigner ha dicho antes que el hecho de que esté casada con Polanski “asusta a otros directores, hombres en particular”. Pero no le importa. Por eso ha trabajado más para mujeres y siempre que ha podido con él. “Es todo más fácil”, dice. La confianza que tienen como pareja cree que puede hacerla mejor. “Me encanta trabajar con Roman porque es un gran director y sé que el resultado va a ser bueno. Y luego nunca nos llevamos el trabajo a casa”.

en su casa nunca hablan demasiado de su profesión, ni siquiera ahora que su hija mayor, Morgane, se ha lanzado a la interpretación. “Y a la dirección”, dice su madre orgullosa. “Después de ver su corto, Roman quedó muy contento y le ha estado dando clases. Pero yo no podría darle ningún consejo, ella ya tiene mucho talento. Y si tuviera que decirle algo sería que hiciera cosas distintas, que no fuera solo actriz, es siempre más interesante”.