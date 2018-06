Vídeo grabado por un testigo del enfrentamiento. Twitter - HewittLexy

Unos policías golpearon a una joven en una playa de Wildwood, en el este de Estados Unidos, el pasado domingo. Emily Wienman, de 20 años, se encontraba con su pareja y la hija de ambos cuando unos agentes de policía se acercaron en busca de menores de edad que pudieran estar bebiendo alcohol. Emily hizo el test de alcoholemia, ya que en Estados Unidos es menor de edad, y comprobaron que no había bebido, a pesar de que tenía bebidas junto a ella. Ella les preguntó si no tenían nada mejor que hacer y seguidamente le pidieron sus datos personales, a lo que se negó rotundamente porque, según ella, no había hecho nada malo. Supuestamente esta respuesta fue lo que les llevó a agredirla y a retenerla con la fuerza con la que se ve en el vídeo, visualizado por miles de personas en las redes sociales. Los agentes implicados en el incidente están siendo investigados, aunque el alcalde de la localidad afirma que en otras imágenes se ve a la joven insultando y escupiendo a la policía.