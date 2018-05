Los pequeños tesoros del Festival de les Arts

Pero también es verdad que, a poco que uno entorne los ojos, agudice la vista y rescate sus gafas de hipermetropía (algo que la gran mayoría de asistentes aún no sabrá lo que es: afortunados ellos), se topará con esos nombres que en el cartel no gozan ni de jerarquía ni de relumbrón, pero conforman —en el menor de los casos— una variopinta apuesta de futuro, y a veces incluso —en el mayor de los casos— una selección de nombres que resultan tan interesantes como la de quienes concitan la mayor de las atenciones a altas horas de la noche.

Su papel, el rol de todos estos músicos que encarnan la letra pequeña de los grandes festivales, a veces es más que ingrato: actuando a primera hora de la tarde, cuando el calor estival abrasa y la concurrencia dista mucho de llenar el recinto. O en horarios más agraciados pero en escenarios secundarios, sufriendo las desagradecidas coincidencias horarias con las grandes estrellas.

El Festival de Les Arts, que se celebra los días 8 y 9 de junio en la Ciutat de les Arts i de les Ciències de Valencia, no es que sea una excepción. Pero lo cierto es que, si echamos la vista algo más allá de La Habitación Roja, Lori Meyers, Dorian, Mando Diao o Crystal Fighters, no cuesta mucho encontrar un buen puñado de bandas que no gozan de predicamento popular, pero pueden brindar excepcionales argumentos a quienes gocen con el pop, el folk, la electrónica o el indie en sus múltiples variantes.

Si algo tiene este festival es que siempre reserva un hueco preeminente en los puestos menos nobles de su cartel a la producción local emergente, a los músicos valencianos con mucha carrera por delante. Y este año, volverá a haber de todo: desde el contagioso pop electrónico de Bearoid y Navvier —seguramente las dos propuestas con mayor proyección en ese negociado— al folk rock de Joe Pask o la psicodelia multicolor de los inclasificables Alien Tango (aunque estos provienen de Murcia) los enormes Tórtel, pasando por el indie rock de nuevo cuño de L'Emperador, Lost River Bastards o L'Home Brut.

Cualquiera que llegue a Valencia de buenas a primeras tendrá en ese listado de nombres (y en las contagiosas melodías del manchego pero levantino de adopción Amatria, uno de los pocos infiltrados en el escenario Brugal, uno de los dos grandes) una buena opción para hacerse una idea de qué es lo que se cuece en la ciudad en las últimas temporadas.

También será relativamente frecuente dar con mujeres en esta zona del cartel, ya sea con el intimismo austero que explota la madrileña Bely Basarte cuando pulsa las cuerdas de su guitarra acústica o con las contagiosas tonadas de indie expansivo que se gastan Maryan Frutos y Carlos Otero al frente de Kuve, uno de los proyectos con mayor proyección de la escena. También de Madrid provienen otros que, aunque no sean exactamente unos veteranos, sí tienen ya un amplio recorrido, desde hace más de una década, en nuestro circuito festivalero: los Rufus T. Firefly.

Y para que no falte prácticamente de nada, este año el festival añade a su cartel a Karakter, el sugestivo proyecto individual de música electrónica de uno de los estudiantes foráneos de Berklee, la escuela internacional de música con sede central en Boston que tiene sus únicas dependencias europeas a apenas unos metros de donde se celebra el festival, a tiro de piedra, en el mismo cauce del antiguo río Turia. Para que no se diga que no aprovecha también el enorme potencial de uno de los centros de formación musical más prestigiosos del mundo.

Así que ya lo saben: lejos de las aglomeraciones y del gran estruendo de la noche en sus escenarios principales, hay otro Festival de les Arts por descubrir. Y con propuestas para satisfacer prácticamente a cualquier paladar.

