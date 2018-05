10 destinos para este verano que (seguro) no estarán masificados

Te has empeñado en ir a un destino de moda, en la playa y en el puente de agosto. Muy bien. Estás en tu derecho. Pero no te quejes luego cuando veas que otros miles pensaron igual que tú. Es el precio a pagar. Pero si te sales de lo trillado, si obvias las modas o cambias el paso y eliges países en los que el verano sea la temporada baja —aunque la climatología no acompañe— comprobarás que se puede viajar en verano sin ir en manada a todas partes. Estos son algunos de los destinos que te recomendaría: