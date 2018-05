La Toya Jackson desvela: “Mi hermano siempre pensó que le iban a matar”

La Toya Jackson, la hermana mayor del Michael Jackson cantante que murió en junio de 2009 en su casa de Los Ángeles, acudio este jueves a El Hormiguero, el programa presentado por Pablo Motos, quien centró la entrevista en la muerte del rey del pop. La emisión generó ruido en las redes sociales, donde muchos espectadores criticaron el hecho de que el presentador se centrara únicamente en el fallecimiento trágico del cantante.

La Toya Yvonne, que inició una carrera poco exitosa de soul, se encuentra esta semana en Madrid tras acudir al espectáculo musical Forever. King of Pop, estrenado en 2010 y que ha vuelto ahora en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Durante la entrevista La Toya Jackson aseguró que la muerte de su hermano fue "probablemente el peor momento de mi vida” y dio detalles de cómo se enteró de su fallecimiento: había escuchado algo por los fans pero fue su madre quien le avisó de que algo pasaba. "Fui corriendo al hospital y de camino preguntaba a mi madre por teléfono cómo va, qué pasa... Se puso a gritar y dijo: '¡ha muerto!' y casi me estrellé con el coche", recordó.

Pero no fue todo. Motos siguió con las preguntas sobre la muerte de Michael Jackson y le pidió que recordara la última vez que habló con su hermano. Desveló que fue durante la celebración de su cumpleaños. Invitó al cantante, que en ese momento, estaba muy delgado. "Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí pero la verdad es que estaba muy delgado porque a él no le gustaba comer… Siempre decía que la gente vivía para comer y él no tenía más remedio que comer para vivir. Pero nunca le gustó, ya desde pequeño", explicó.

Tras la muerte de Michael Jackson, la hermana mayor del cantante había asegurado que había sido asesinado y que conocía al culpable. Jackson explicó durante el progama que aún no sabe que pensar. "Él siempre decía: 'me van a matar'. Yo le decía ¿quién?, pero nunca me decía quién", señaló.

Sobre la personalidad del rey del pop desveló: “Era una persona que siempre estaba riendo, de buen humor, jugando, muy infantil. Siempre decía que nos acordásemos de pasarlo bien”. Su hermana también señaló que como consejo, le decía que tenía que "elegir a la persona que te vaya a robar menos, porque todos te van a robar algo".