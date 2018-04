Michael Jackson, a ritmo de ‘beatbox’ y de acróbatas

Acróbatas, bailarines de breakdance y hasta a ritmo de beatbox (sonidos de batería producidos con la boca)... Todo sirve para poner el foco sobre la última y más callejera etapa del mito Michael Jackson en Forever, The best show about the King of Pop, la versión renovada del ya clásico espectáculo Forever King of Pop, un recorrido actualizado por la vida y la obra musical del artista, que hasta el 27 de mayo puede verse en el Teatro Coliseum de Barcelona.

Media década después, Forever vuelve a los escenarios para que “las nuevas generaciones escuchen a Michael Jackson, una forma de entender la música muy diferente de como se está haciendo hoy en día”, ha expresado su creador y productor, Carlos López. El estreno tuvo lugar el pasado enero en Madrid y ahora llega a Barcelona.

La obra, de casi 120 minutos de duración y que permite intuir algunos aspectos de la trayectoria vital y profesional del cantante, incluye una veintena de canciones, que van desde los clásicos como Billie Jean o Thriller, pasando por Heal The World y haciendo especial énfasis en los temas “más street” de sus últimos discos, ha explicado su creador y productor. Todo ello, a partir de 24 artistas, entre los que se incluyen bailarines, cantantes y músicos, en una puesta en escena ambiciosa y con una fuerte presencia del audiovisual en la escenografía. Sin embargo, el espectáculo se diferencia de otros, según López, en que “no queremos copiar a Michael Jackson, sería imposible; por ello apostamos por una recreación respetuosa de la figura del artista a través de su música, sus bailes y su mensaje”.

La superproducción se ha estrenado en la capital catalana con más de 12.000 entradas vendidas y la ampliación del show una semana más debido a la gran acogida. La versión anterior de Forever ya fue un éxito nacional e internacional (también se representó en Lisboa, Praga, París o Puerto Rico), acumulando más de 400.000 espectadores. “La idea, de nuevo, es que la gente conozca su música, baile y se emocione”, fija López.

“Hemos conseguido que sea el único espectáculo del mundo avalado por la familia Jackson”, afirma López. Cuando en 2011 el padre de Michael Jackson viajó a España para ver Forever King of Pop quedó tan entusiasmado que la Jackson Family Foundation declaró que era “el mejor espectáculo del mundo” sobre el artista y lo adoptó de forma oficial. Un lustro después, Jermaine Jackson ha visitado Madrid para presenciar el estreno de esta segunda versión y la reacción ha sido similar, avalando la “calidad y el respeto” del homenaje hacia la figura de su hermano.