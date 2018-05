Dos trabajadores de la construcción protagonizan un impactante vídeo que se ha viralizado en redes sociales. A más de 400 metros de altura, en la cima de un rascacielos de Kuala Lumpur (Malasia), dos hombres trabajan sin arneses ni ninguna medida de seguridad. En las imágenes se ve cómo andan sin reparo sobre unos finos tubos de metal para caminar de un lado a otro del andamio.

El vídeo acumuló más de 130.000 visualizaciones en Facebook en los primeros días, además de recibir numerosas críticas de algunos usuarios a estas condiciones laborales. "El contratista debería ser multado con una gran cantidad de dinero por no hacer cumplir las normas y reglamentos de seguridad", dijo un usuario. Mientras que otros sugirieron que no había alternativas a este tipo de condiciones en países como Malasia: "No tienen otra opción, tienen una familia que alimentar y necesitan el dinero".