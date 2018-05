El tierno gesto de Diego ha cautivado a miles de usuarios. ELOY HERRERA

Diego Alonso, un estudiante de primaria de un colegio en Roncagua (Chile), sorprendió a su madre sordomuda durante la actuación del Día de la Madre, el pasado 13 de mayo, al interpretar la canción de 'Cuando me miras' en lenguaje de signos. Segundos antes de comenzar la actuación, el pequeño se separó de su grupo de alumnos, para colocarse frente a la mujer y dedicarle la pieza. Eloy, la madre del estudiante, compartió en redes sociales el tierno gesto de Diego, que miles de usuarios no tardaron en difundir. "Lindo momento", escribió en su muro de Facebook: "Mi hijo me canta en lengua de seña, Te quiero mucho Diego".