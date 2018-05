Disco ICON recomendado: ‘Twenty two in blue’, de Twenty two in blue Sunflower Bean

Twenty two in blue

Sunflower Bean

(Music As Usual)

¿Y estos jóvenes por qué parecen tan mayores? A ver, le voy a decir cómo funciona esto. Existen tres tipo de músicos jóvenes: los que hacen canciones de hoy; los que hacen canciones de ayer basadas en lo que a uno no le gusta o no le apetece volver a escuchar y los que hacen canciones basadas en lo que a uno le gusta y no se cansa de oír. Deduzco que estos tres pertenecen a la tercera categoría. Exacto. Pero como soy una persona ponderada le concedo que lo único que les diferencia de una banda que en 2018 recuerde a Led Zeppelin o a Bob Dylan es que ahora mismo me apetece mucho más escuchar a una que sea una mezcla entre Fleetwood Mac, The Motels y The Go-Go’s. Entonces, hay ‘revivalismos’ más justos que otros. Eso es bastante arbitrario, ¿no? Supongo. Pero es que verdades absolutas ya quedan pocas y, bueno, igual es solo mi percepción, pero lo que hacen ellos suena fresco y, sobre todo, bebe de cosas que han envejecido la mar de bien.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.