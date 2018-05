Selena Gomez vuelve a cantar tras su trasplante

Ni siquiera la boda de los royals británicos pudo eclipsar a dos divas. Taylor Swift (Pensilvania, 1989) y Selena Gómez (Texas, 1992) protagonizaron, la noche del sábado en California, una actuación conjunta. Fue una sorpresa: no se las veía juntas en escena desde 2015, pero el Reputation Tour de Swift unió de nuevo a estas “mejores amigas para siempre”, como se definen usando el término inglés BFF (Best friends forever).

Cuando Swift dijo en escena que para el siguiente tema le iba a acompañar “una de las amigas más fieles y verdaderas que he tenido en toda mi vida", el estadio Rose Bowl, en Pasadena (California) vibró. Ambas cantantes interpretaron el tema Hands to Myself provocando que los asistentes al concierto se emocionaran y aplaudiesen a rabiar.

“¿Estáis pasando buena noche?”, preguntó Gómez para después realizar un alegato en defensa de su amiga. “Tengo que darle las gracias a mi mejor amiga desde los 12 años. Nunca ha juzgado una sola decisión de las que he tomado; siempre ha estado a mi lado; me animó cuando no tenía aliento… No sé si sería tan fuerte si no te tuviese a ti y a tu familia porque me habéis cambiado la vida”, dijo sobre Swift. Además, le agradeció su apoyo y la definió como “la mujer más hermosa, fuerte e independiente que jamás he conocido”.

El pasado septiembre, Selena Gomez anunció en su cuenta de Instagram que había sido sometida a un trasplante de riñón. Un año antes, en agosto de 2016, se tuvo que retirar de los escenarios para tratarse el lupus que padece. La artista necesitó el transplante debido a la enfermedad que sufre: “Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano [el de 2017]. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y me estoy recuperando. Honestamente estuve pensando si compartir esto con vosotros, y pronto me di cuenta de que tenía que hacerlo”, explicaba entonces Gómez.

Ahora, parece que está recuperada del todo. Y su amiga Swift le ha echado una mano para demostrárselo al público. La amistad de ambas cantantes es larga y aunque en algún momento hubo rumores de que ya no se llevaban bien, parece que no es cierto. En cualquier caso, si era verdad, esa supuesta rivalidad ha quedado en el pasado. Tras el concierto, Swift también se deshizo en halagos para Gómez. En su Instagram colgó una foto de la actuación y se la dedicó “a la persona a la que podría llamar en cualquier momento del día, que ha estado siempre ahí sin importar lo que pasara... Ayer triunfaste por completo y todos estaban emocionados de verte. Te quiero, y las 60.000 personas que había ayer en el Rose Bowl también".