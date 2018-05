RTVE y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid se desmarcan de la cumbre de pseudoterapias

Hoy arranca la cumbre de las pseudoterapias Expo Eco Salud en IFEMA, el recinto ferial más importante de España, pero lo hará sin el apoyo explícito de RTVE y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM). Sus logos se han caído de la web del evento y desde ambas instituciones aseguran desligarse por completo de esta feria, en la que se venderán todo tipo de productos pseudocientíficos y se afirmará que "la causa de toda enfermedad reside en que nuestro cuerpo no se adapta correctamente al estrés". En concreto, desde el COFM se disculpan por el "error" de haber dado apoyo inicialmente a esta cumbre, que incluye el congreso nacional de los profesionales de las pseudoterapias.

Carlos Ibáñez, director general del Colegio de Farmacéuticos de Madrid: "No nos vemos reflejados en lo que allí se va a hacer y no asistiremos"

"Lamentablemente es culpa nuestra", asegura a Materia el director general de COFM, Carlos Ibáñez. "No nos vemos reflejados en lo que allí se va a hacer y no asistiremos", asegura Ibáñez, quien defiende que acudieron a la anterior edición por invitación de la empresa organizadora, Interalia, que es la misma que organiza Infarma, su feria de los medicamentos. "Queríamos asistir para formar e informar sobre medicamentos y parafarmacia. Pero evidentemente vemos que no es el contexto correcto y reconocemos el error", lamenta el director general.

Preguntado por Materia, Ibáñez no sabía ayer si se pediría formalmente la retirada del logo de COFM de la feria. Hoy, su logo ha desaparecido del boletín diario que envía la organización de la feria y tampoco aparece la COFM en el apartado de instituciones que forman el comité organizador del evento. No obstante, ayer todavía podían adquirirse entradas para esta feria con un 50% de descuento en nombre de COFM.

RTVE asegura que no respalda "en absoluto" esta feria

RTVE también ha conseguido que desaparezca su logo de la web de Expo Eco Salud, ya que Saber Vivir aparecía como medio colaborador. Desde el ente público aseguran que no respaldan "en absoluto" esta feria y que el programa matutino no tiene nada que ver con el evento. Atribuyen la aparición del logo de RTVE y Saber Vivir a una confusión con la revista del programa que edita RBA. En cualquier caso, tampoco figuraría ya en la web del evento como medio colaborador.

IFEMA ha recibido críticas por tratarse de una empresa pública que acoge un evento en el que se promocionan pseudoterapias. IFEMA está participada a partes iguales por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid: consultadas por este periódico, ni el consistorio madrileño ni la Consejería de Sanidad han ofrecido explicaciones de ningún tipo.

En la feria se promocionan hasta 300 marcas y productos pseudocientíficos, y tendrán lugar charlas y mesas redondas como una sobre oncología organizada por el lobby de las pseudoterapias; otra para ayudar a que la energía interna mejore el estado físico y psicológico; y una sobre cómo luz natural llevada "al interior de nuestro cerebro de una manera consciente para ser transformada en energía mental y mejorar la memoria".