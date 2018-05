Así es la portada del primer ‘single’ de Cepeda

Apenas cuatro meses después de su expulsión de Operación Triunfo, Luis Cepeda, está a punto de estrenar su primer single en solitario. Esta vez es el título de la primera canción con la que el cantante gallego se presenta ante sus seguidores tras su paso por la academia, según ha anunciado a través de sus redes sociales.

Cepeda promete “sentimientos en forma de canción”. “Digo lo que vivo, narro el amor y la ilusión y abro el corazón a todos aquellos que lo quieran escuchar”, ha explicado el intérprete a través de Instagram, donde ha querido dar las “gracias” a sus fans por “aguantar el tsunami que han aguantado”. “Solo os pido paciencia. Os quiero mucho”, se ha despedido Cepeda, sin aclarar la fecha definitiva del lanzamiento del single.

Sí ha desvelado cómo será la portada de este primer sencillo, una imagen envejecida en la que se puede ver al cantante sobre el techo de un edificio, mientras sostiene una guitarra, con la ciudad de Madrid de fondo.

Luis Cepeda fue expulsado, tras cinco nominaciones, en la novela gala de Operación Triunfo 2017, celebrada el pasado tres de enero, en la que no logró convencer con su tema Say you won't let me go, de James Arthur.

Tras su salida, el cantante comenzó a trabajar en su primer disco, tal y como dejó patente a través de sus redes sociales. El pasado 22 de febrero, Universal Music publicó en Instagram una imagen de Cepeda junto con el productor y compositor David Santisteban, en el que el gallego aseguraba que estaba “cocinando cosas preciosas”.

