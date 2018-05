Aitana, atacada por su físico tras publicar una foto en biquini

Aitana Ocaña, la finalista de Operación Triunfo 2017 está viviendo en primera persona la cara menos agradable de ser un personaje público en la era de las redes sociales. La cantante, que estas semanas se encuentra en Los Ángeles preparando su primer trabajo en solitario, ha decidido subir a sus redes sociales una fotografía donde se la ve en biquini disfrutando de las playas californianas. Entre los muchos comentarios positivos que acumulaba la publicación se colaron, inevitablemente, otros en los que se acusaba a la extriunfita de promover la “delgadez extrema” y los trastornos alimentarios. Algo que, a todas luces no es cierto, y más si se ha seguido el paso de la catalana por la academia, donde se la ha visto comer, y por cierto, bastante.

Pero no es la primera vez que los usuarios de las redes sociales se lanzan a la crítica despiadada respecto al aspecto físico. Si se trata de gordura los ataques se centran en que el exceso de peso es un problema de salud derivado del poco cuidado de quien recibe las críticas. Si se trata de delgadez, con rapidez se asocia a la anorexia y a promover una imagen que lleva a los trastornos alimenticios. Afirmaciones que pueden resultar hirientes para quien las recibe y que en la mayoría de los casos no tienen ningún fundamento más allá de la opinión de quien se esconde tras el avatar de la plataforma de turno.

Tus fotos, tu tiempo, tu pelazo y tu cuerpo son tuyos. Nadie debe juzgarte. No eres quien eres por cómo vistes o por lo que publiques. Eres quien eres por cómo eres y eso solo lo sabes tú y los que te tienen cerca. Haz lo que te salga del unicornio. 🌈 💛💗 pic.twitter.com/IJKWBG5q3E — La vecina rubia (@lavecinarubia) 30 de abril de 2018

Las críticas han sobrepasado a la cantante de 18 años que ha decidido borrar las imágenes de su cuenta de Instagram, donde acumula 966.000 seguidores., Pero ante ha dado una explicación: “Holi! Borré el post por el simple hecho de que vi algunos directs que me dolieron mucho! Tocando temas que a mí me duelen mucho. Ha sido el momento supongo", ¡Gracias por todos los comentarios bonitos que han sido muchos más!".

A raíz de este argumento cientos de admiradores de la cantante se han lanzado a las redes para darle su apoyo bajo el hashtag #contigoAitana. Una agrupación donde se acumulan miles de mensajes que comparten una misma idea: Publica lo que quieras en tus redes y no dejes que los comentarios que pretenden ser hirientes te hagan daño. Muchas estrellas de Twitter como La Vecina Rubia han mandado su apoyo a la catalana con su particular estilo: “Tus fotos, tu tiempo, tu pelazo y tu cuerpo son tuyos. Nadie debe juzgarte. No eres quien eres por cómo vistes o por lo que publiques. Eres quien eres por cómo eres y eso solo lo sabes tú y los que te tienen cerca. Haz lo que te salga del unicornio”.

Hola, solo vengo a recordaros que hagáis lo que os salga de los bemoles, que va a ser criticado aunque sea una foto en bikini o enseñando medio culo, y que la gente que os quiere va a seguir ahí. Besitos. pic.twitter.com/LhpDavlkHE — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 30 de abril de 2018

Incluso sus compañeros en la academia han querido mandarle su apoyo. Aunque entre todos los mensajes de ánimo destaca el de Cepeda que yendo un paso más allá ha publicado una foto suya desnudo cubierto solamente por una sábana. “Hola, solo vengo a recordaros que hagáis lo que os salga de los bemoles, que va a ser criticado aunque sea una foto en biquini o enseñando medio culo, y que la gente que os quiere va a seguir ahí. Besitos”, ponía el gallego en su cuenta de Twitter.

Finalmente, Aitana se ha valido de las InstaStories para responder a todos sus seguidores y agradecerles el apoyo recibido. "¡Hola! Hola a todos. Pues nada, que ver esto desde aquí pues me ha hecho muchísima ilusión. Quiero daros las gracias, bueno, y siempre os las voy a dar y que he pasado un mal rato, pues un poquito, pero ya estoy muchísimo mejor. Y [...] quiero deciros y mandar este mensaje, que es importante: que todo el mundo, todo el mundo tiene un cuerpo 10 y que todos sois preciosos y bonitos como sois. Y que, [...] al fin y al cabo, cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, que para eso es nuestro cuerpo, y nada, que volveré a colgar las fotos supongo, no sé cuándo [...] con ropa y como quiera porque [...] ya os lo he dicho, haced siempre lo que queráis con vuestros cuerpos, con conciencia, pero haced lo que queráis, porque son vuestros y... eso, un beso a todos, os quiero un montón"