Kim Kardashian niega que haya plagiado a Jean Paul Gaultier

El imperio de las Kardashian se ha creado a golpe de escándalos. Eso es un hecho. El clan televisivo más famoso de Estados Unidos vive por y para dar que hablar, da igual que sea bien o mal, para ellas lo importante es generar conversación alrededor de todas las cosas que hacen. La última polémica que persigue a las reinas de la telerrealidad tiene que ver con el perfume que el próximo lunes lanzará al mercado Kim Kardashian, bueno, más que con la fragancia en sí con el frasco. Si la semana pasada la controversia venía de la mano del proceso de creación del envase, que se trata ni más ni menos que de una reproducción a escala del cuerpo de la empresaria, ahora la discusión se ha trasladado al sorprendente parecido con el frasco de Classique, la fragancia que Jean Paul Gaultier ponía a la venta en 1993.

La propia empresaria ha salido al paso de la polémica asegurando, en una entrevista a Cosmopolitan US, que su inspiración no es el perfume de Gaultier si no una estatua antigua. Cabe destacar, que tanto el frasco del diseñador francés, como cualquier estatua de la época clásica son bastantes más elegantes y estéticas que la reproducción de su figura que Kardashian pondrá a la venta. Además, Kim también ha justificado por qué basarse en su cuerpo para vender su nueva fragancia: “Quería que mi perfume fueran muy persona y moldeado con mi cuerpo, aunque siempre me han gustado los envases de Gaultier”, pero eso no es todo, “hicimos un molde de mi figura no solo para el perfume sino también porque quería tener una escultura mía a tamaño real”.

Por su parte, Gaultier, también ha querido meter baza en esta polémica y no hay mejor lugar para hacerlo que Instagram, donde acumula un millón de seguidores. Lo sorprendente no es que el icónico diseñador responda al supuesto plagio de la estrella de la telerrealidad, sino que lo haga con mucho sentido del humor. “Manténgase al día con las novedades del perfume”, aseguraba haciendo un claro guiño a la empresaria al utilizar la expresión “Keeping Up” como el programa de televisión del clan Kardashian.