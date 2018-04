Dani Martín confiesa abiertamente que consumió drogas

El cantante Dani Martín está de promoción y se encuentra liberado a la hora de convertir sus entrevistas en un remedo de confesionario. Un repaso interno que dedica a su público y que parece rendir homenaje a la frase que da título a su última gira: Grandes éxitos y pequeños desastres.

En la aparición del artista en el programa de televisión El Hormiguero, Martín habló sin tapujos de sus pasados coqueteos con las drogas: “No hice la comunión ni la mili. Estaba estudiando y fui pidiendo prórrogas. No la hice porque Aznar sacó la ley de profesionalizarla. Mi madre tenía el miedo de que si iba a la mili caería en las drogas. No hizo falta ir a la mili. Luego ya las dejé. Ahora mi única droga es el vino”.

Continuó hablando sin problemas de su punto canalla y respecto a su relación con las drogas afirmó: “Me encanta ponerme pedo. Pero ahora me encanta hacerlo cenando y en la sobremesa. Tomarme un vino muy rico… llego a disfrutar de beber mucho vino. Aquí tenemos un montón de vinos buenísimos. La ginebra la he dejado”, confiesa.

Y volvió a sorprender dando detalles sobre sus padres de quienes habló de forma cariñosa. De su madre afirmó que “es uno de los personajes más increíbles. El jefe de Sony (dijo en referencia a su casa discográfica) dice que tiene que hacer un reality”, afirmó entre risas. “Ella dice que ahora quiere ser actriz. La vida no se lo ha permitido, pero lo es y creo que puede ser una gran actriz”. Respecto a su padre, que tiene 72 años, dijo “que no se quiere jubilar, quiere seguir trabajando. Tiene a un montón de empleados y no quiere cerrar su negocio”.

Dani Martín durante su entrevista en ?El Hormiguero'. Cordon Press

Otra de las protagonistas de la charla fue Amaia, la ganadora de Operación Triunfo. Dani Marín ya había mostrado su admiración por la cantante y no dejó pasar la oportunidad en televisión para reiterarlo: “Operación Triunfo es un programa de entretenimiento, pero Amaia está por encima de ello”, afirmó. Y dirigiéndose directamente a ella dijo: “Amaia, si quieres cantar conmigo, estoy encantado de hacerlo.

Quien fue la voz de El Canto del Loco, parece vivir un momento de cambio a sus cuarenta años donde las cortapisas no forman parte de sus expectativas. Después de veinte años de carrera y contra lo que ha venido haciendo hasta ahora anuncia buenas nuevas para los nostálgicos del grupo: “Voy a volver a permitirme hacer cosas que no me permitía. Cantaré los éxitos de El Canto del Loco, mis canciones. Me voy quitando prejuicios. Son canciones que escribí y pertenecen a mi vida”.

En una entrevista con este periódico, el intérprete también habló de la ansiedad: “Vive conmigo. Parece que la domas, pero cuando menos te lo esperas te arrea un zarpazo al estómago que te puede dejar tirado en el sofá un día sin querer coger el teléfono ni hablar con nadie”. Y confesó que a veces es insoportable consigo mismo: “Me agotan los pensamientos irracionales para conmigo mismo. Me pongo en lo peor antes de que suceda”.