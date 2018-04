Resumen del 17 de abril

La ofensiva de Moscú contra Telegram evidencia su control férreo de las redes. Roskomnadzor (el órgano oficial encargado de vigilar la Red y registrar las páginas interceptadas) bloqueó más de 16 millones de direcciones de Protocolos de Internet (IP) hasta la tarde del martes.

EE UU y Reino Unido denuncian una campaña de ciberespionaje mundial dirigida por Rusia. Organismos estatales, infraestructuras críticas, compañías y particulares figuran en la diana de Moscú, según Washington y Londres.

El Supremo rebate al tribunal alemán y argumenta que hubo rebelión. La Sala Penal sostiene que si lo ocurrido en el 'procés' pasara en un 'land' alemán no habría una sentencia "simbólica".

El presidente de la Autoridad Fiscal: “No es verdad que el futuro de las pensiones sea una ruina”. El presidente de la Autoridad Fiscal desmonta las previsiones catastrofistas sobre la Seguridad Social.

Un chico afgano recoge opio crudo en Jalalabad (Afganistán). Mohammad Anwar Danishyar AP

Cifuentes: “No me he planteado dimitir (...). Tengo el apoyo de mi presidente”. La presidenta se niega a contestar a las preguntas sobre el Trabajo de Fin de Máster: "No he cometido ninguna ilegalidad, poseo un título oficial".