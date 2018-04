Julián Muñoz saldrá de la cárcel para ser operado

Julián Muñoz, que cumple condena en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras en régimen de tercer grado, continúa con importantes problemas de salud y en pocas semanas pasará por el quirófano. Fuentes de su entorno no precisan el tipo de operación a la que se someterá el exalcalde de Marbella, pero aclaran que está pendiente de diagnóstico porque sus problemas intestinales se han agravado.

El expolítico saldrá del centro el próximo 20 de abril para el preoperatorio (pruebas de sangre y electro) y el día 3 de mayo tiene fijadas las pruebas de anestesia. Continúa, además, con constantes revisiones y visitas al médico. Este lunes, por ejemplo, tenía programada una consulta en Marbella.

Su abogado, Antonio José García Cabrera, explica que su diabetes también ha empeorado y que sigue con la tensión “descompensada”, motivo que recientemente obligó a trasladar al exalcalde al área de Urgencias del Hospital de Algeciras. “Su estado se ha agravado desde que volvió al CIS”, recalca el letrado sobre las condiciones de salud de su cliente en los dos últimos meses.

Julián Muñoz, el pasado mes de febrero. GTRESONLINE

La defensa de Muñoz tiene recurrida ante la Audiencia Nacional la decisión de Instituciones Penitenciarias de endurecer el régimen de semilibertad del exalcalde tras ser cazado bailando sevillanas, de madrugada, en un local del municipio malagueño de Mijas. Tenía concedido el tercer grado telemático “por enfermedad muy grave con padecimiento incurable”, algo que le permitía cumplir condena en su domicilio. Esa medida de gracia le fue revocada a finales de enero, después de hacerse públicas las imágenes de su salida nocturna.

“Por supuesto, me he equivocado y por eso me arrepiento. Pido perdón”, admitió Muñoz cuando se vio obligado a reingresar en el CIS. Tiene autorizadas salidas por las tardes de lunes a jueves y puede pasar los fines de semana fuera. Según su abogado, la decisión de la Audiencia Nacional está pendiente de conocer la opinión de la fiscalía sobre el recurso que se ha presentado contra la decisión de Instituciones Penitenciarias. García Cabrera ha adelantado que los informes forenses encargados por el juzgado son coincidentes con los que ya existen sobre “la gravedad” del estado de salud de Muñoz.