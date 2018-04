PACMA denuncia al domador del Circo Gottani después de que una de sus elefantas muriera en un accidente

El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) teme que el domador y dueño de las cuatro elefantas del Circo Gottani, Joy Gärtner, pueda llevarse a los animales en cualquier momento a otro país. El partido, a través de su abogada Mónica Olivares, ha presentado este viernes una denuncia judicial por maltrato animal y pidiendo la incautación urgente de los mamíferos. Los paquidermos se encuentran desde hace diez días en una carpa en Pozo Cañada, un municipio de Albacete, después de que el tráiler que los transportaba se descontrolara en un adelantamiento y los animales salieron disparados en la A-30 el 3 de abril. En el accidente, una de las cinco elefantes, de nombre Dana, murió. Gärtner ya ha sido acusado de maltrato animal en otras ocasiones, según el partido.

"Tememos que el domador eluda la justicia o se marche de España, como supuestamente ha sucedido en ocasiones anteriores", explica por vía telefónica Silvia Barquero, presidenta del partido animalista. Una investigación llevada a cabo por la formación y publicada este viernes asegura que la primera vez que Gärtner —miembro de una familia de domadores— eludió presuntamente la incautación de sus elefantas por denuncias de maltrato fue en 2005 en Alemania. Según el escrito, uno de los mamíferos, llamado Maya, fue incautado por riesgo de muerte y llevado al zoo de Heidelberg. Allí los veterinarios lograron salvar su vida hasta que murió en 2006. El resto de los elefantes iban a ser llevados a un santuario pero justo un día antes, el 26 de noviembre 2005, desaparecieron, según relata la investigación.

Fue la organización de defensa de animales francesa One Voice quien localizó a los paquidermos en un circo ubicado en Brehemont, en el centro de Francia. Ahí, dos de ellos habrían realizado una función con Joy Gärtner. Según esta fuente, una de las elefantas, de nombre Vicky, estaba en muy malas condiciones. "En aquellos momentos se comprobó que Vicky desapareció: voluntarios de One Voice fueron testigos de cómo separaban a Vicky y se la llevaban en un tráiler pero no supieron a dónde", señala la denuncia presentada ante el juzgado de instrucción de guardia de Albacete. Según PACMA, la organización francesa alertó a las autoridades.

Apenas un mes después de que desaparecieran los animales, a finales de diciembre de 2005, un grupo de activistas encontró a una elefanta en muy mal estado en el Circo Zavatta de París. Supuestamente, esta elefanta era Vicky, propiedad de Joy Gärtner. Fue rescatada en 2006 por su estado crítico y One Voice obtuvo su custodia. A continuación, la organización emprendió un proceso judicial contra el circo, "que crea jurisprudencia en Francia", según expone la denuncia presentada este viernes. Actualmente, el paquidermo se encuentra en el zoo de Gdansk, en Polonia.

Según el partido animalista, el domador buscó refugio en otros países tras el escándalo. La investigación apunta que estuvo seis meses entre Túnez y Marruecos. Y que al volver a Europa sus elefantas fueron retenidas en Casablanca en 2010 porque habían pasado más de seis meses en el extranjero, por lo que su cartilla sanitaria y pasaporte ya no estaban vigentes. Quedaron retenidos hasta finales 2011, cuando la Comisión Europa permitió su regreso.

PACMA quiere ahora que "se investigue si ese señor tiene causas pendientes en otros países europeos". "Hay presuntos indicios que muestran que ha evitado la ley en otros países", explica Barquero. El Circo Gottani no ha contestado las llamadas de este periódico por el momento. Mientras, las cuatro elefantes procedientes de Asia–Thai, Belinda, Baby y Pira— siguen en la carpa, a la espera de que un veterinario elabore un informe pericial que compruebe su estado de salud.