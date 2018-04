2

Aisha, de 14 años, fue secuestrada por Boko Haram y obligada a inmolarse en una misión suicida. Tras ser atada con cinturones explosivos, Aisha consiguió ayuda y logró evitar su muerte y una catástrofe. Imagen tomada el 21 de septiembre de 2017 en Maiduguri en el estado de Borno (Nigeria). Fotografía nominada en la categoría 'Photo of the Year' del fotógrafo australiano Adam Ferguson para el New York Times.