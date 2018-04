Paul Echevarría: “Estoy muy bien, tengo muchos motivos para sonreír”

Tras semanas de silencios Paula Echevarría ha hablado por primera vez con la prensa tras la oficialización de su divorcio con el cantante David Bustamante. La actriz ha reaparecido en un acto de la firma de lencería Etam, de la que es embajadora. Sonriente y vestida con traje de Dolores Promesas, la protagonista de Velvet ha contado cómo afronta esta nueva etapa de su vida acompañada por su nueva pareja el futbolista Miguel Torres.

“Estoy muy bien, tengo muchos motivos para sonreír, la verdad” ha asegurado la asturiana a la prensa. Echevarría no ha querido dar más detalles ni sobre el divorcio ni sobre su nueva relación, ya que, tal y como ella misma ha aseverado se ha vuelto más cauta a la hora de tratar determinados asuntos delante de las cámaras. “Todo lo que he vivido estos días me ha dado perspectiva y he visto las cosas desde otro punto de vista. Me he vuelto más prudente a la hora de hablar de ciertos temas”.

Esta es la primera vez que la asturiana habla con los medios de comunicación de su vida personal desde que se hizo público el comunicado con el que anunciaba el fin de su matrimonio con David Bustamante, de hecho, Echevarría aprovechó la ocasión para intentar zanjar del todo este tema: “Firmé el comunicado y ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre el tema”.

Paula Echevarría y su novio Miguel Torres. Gtresonline

De quién sí quiso hablar es de su hija Daniella, de nueve años, de quien aseguró es lo primero, tanto en su vida como en la de su ahora exmarido y es por ella por la que ambos mantienen una relación cordial. De hecho, hace unos días se pudo ver juntos al cantante y a la actriz en San Vicente de la Barquera (de donde es natural Bustamante) haciendo el cambio de turno para las vacaciones de Semana Santa de la pequeña. Las imágenes de ese momento muestran cómo se abrazaron y mantuvieron una distendida conversación en la que no faltaron las risas. Unas instantáneas que despejaban cualquier duda de la buena relación que tienen.

Echevarría vive, en lo profesional, uno de los momentos más dulces de su carrera, después del gran éxito de Velvet la asturiana está inmersa en el rodaje de la segunda parte Los nuestros en la que interpretará a la sargento Ibáñez. Un papel para que el que se está preparando a conciencia llegando incluso a recibir entrenamiento militar con miembros de la BRIPAC.